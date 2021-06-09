Ілона Гвоздьова показала тіло в бікіні і різко відповіла на критику своєї фігури

Схоже, турецький курорт Бодрум - популярне місце в українських селебрітіс. Там відпочивають Осадча і Горбунов , "Ходостяк" Михайло Заливако з Анною Богдан та інші знаменитості. Приєдналася до них і зірка "Танців з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова.

У своєму Instagram танцівниця і мама двох дітей поділилася гарячим фото в бікіні, а також емоційно відповіла тим, хто незадоволений її фігурою і розміром грудей.

Раніше Ілона зізналася, що поїхала на море без сім'ї - адже мамам теж треба відпочивати.

Дівчина виклала знімок, на якому спокусливо вигнулася на яхті, позуючи в коричневому бікіні і демонструючи розкішну фігуру.

Ілона Гвоздьова відреагувала на критику своєї фігури в мережі (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Однак так вважають не всі підписники Гвоздьової - вона отримує чимало критики, особливо що стосується розміру грудей.

"Де цицьки? Який кайф, коли немає цицьок? Одна арматура... Де цицьки, жах! Народила, а цицьки більше не стали! Цицьки забула в готелі! Саме такі коментарі отримала в недавньому відео з Тік-Ток... на своїй сторінці", - поділилася хореограф.

Ілона вирішила відповісти всім хейтерам і заявила, що цілком задоволена своєю фігурою і розміром бюста.

"Так, у мене невеликі груди, зауважте саме груди, а не цицьки, по-друге, я все життя займаюся спортом і навантаження, м'яко кажучи, позначаються на тілі, по-третє я Мама двох прекрасних дітей, кохана дружина і по життю реалізована і задоволена жінка. Я не прагну бути черговою інстабарбі і бути в рамках якогось формату.

Для мене важливо, що:

1. У мене після двох дітей о*еренне тіло

2. У свої 32 виглядаю на 25

3. Знаю, як зробити чоловіка щасливим і груди грають тут далеко не першу роль

4. Живу в кайф, люблю своє тіло, пишаюся собою

5. Всім, кому не подобаюся, відповідь проста - йдіть нах*р, головне, що подобаюся я собі", - емоційно і різко висловилася зірка.

Ілона додала, що її засмучують не стільки самі коментарі, скільки те, що їх пишуть інші жінки.

"Читаючи подібні висловлювання на свою адресу, щоб ви розуміли, вони мене не чіпляють, але... засмучує і шалено пригнічує інше. Всі ці коментарі пишуть жінки і дівчата, які колись будуть матерями, у яких колись будуть або є діти і так далі. Страшно те, що в нашій країні так багато заздрісних, пригноблених і озлоблених жінок, які не мають навіть самого мінімального виховання і шкода, що їхні батьки не змогли їм прищепити такі правильні звички і розвинути в них якості, які б характеризували їх як повноцінних, дорослих, адекватних, впевнених і реалізованих по життю людей, а головне щасливих", - зізналася артистка.

Ілона Гвоздьова заявила, що задоволена своїм тілом і її не чіпають висловлювання невихованих людей (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вона насолоджується життям і не звертає уваги на дурні висловлювання на свою адресу.

"На питання: "Де ваші цицьки?" хочеться запитати: "Де ваші мізки?" І поки ви будете шукати мої цицьки, я пішла купатися в морі, плавати на яхті, відпочивати і насолоджуватися життям", - підсумувала Гвоздьова.