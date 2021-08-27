Іменинниця Джамала в корсетному ліфі підкорила квітучим виглядом: чоловік душевно звернувся до неї

Серпень для Джамали видався спекотним місяцем - співачка взяла участь у численних зйомках і концертах, відвідала спеціальний Саміт перших леді і джентльменів у Києві "М'яка сила в новій реальності", де особисто поспілкувалася з голлівудською зіркою Робін Райт. І вишенькою на торті стало святкування дня народження артистки, адже 27 серпня їй виповнилося 38 років.

З такої нагоди Джа опублікувала в Instagram сонячний яскравий фотосет.

Засмагла і усміхнена іменинниця одягла корсетний текстильний білий ліф-топ з дрібним квітковим принтом і кокетливо приспустила широкі бретельки. Вона доповнила образ контрастними яскраво-смарагдовими брюками з високою посадкою. Джамала весело позує перед об'єктивом фотографа та променисто посміхається в об'єктив.

Джамала показала яскравий фотосет у свій день народження (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Чоловік співачки Бекір Сулейманов публічно привітав дружину-іменинницю і запостив душевний спільний кадр в Instagram. А в сторіс показав фото в обнімку з коханою.

"З твоїм днем. Від усього нашого чоловічого колективу", - підписав сімейне чорно-біле фото з дружиною і синами Емір-Рахманом і Селім-Гіраєм чоловік зірки. Джамала обдарувала коханого сердечками-смайлами.

Бекір Сулейманов привітав дружину від імені сімейного чоловічого колективу (фото: instagram.com/s_bekir)

До привітань приєдналися зіркові колеги Джамали. "З днем народження, прекрасна! Будь щаслива!" - побажала Оля Полякова. Також теплі слова та побажання залишили TAYANNA, Лілія Пустовіт, Олена Шоптенко, Світлана Тарабарова та музиканти гурту "Океан Ельзи".