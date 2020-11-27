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Я не маю відношення! Оля Полякова виправдалася за скандальний концерт у Харкові

Новость на русском → Харків, П'ятниця 27 листопада 2020 12:31
Я не маю відношення! Оля Полякова виправдалася за скандальний концерт у Харкові Оля Полякова (фото: facebook com polyakovamusic)
Автор: Людмила Жукова

Оля Полякова прокоментувала свій виступ у Харкові

Українська співачка Оля Полякова продовжує відстоювати права на виступи артистів і каже, що музикантам ні за що жити. З такою заявою вона виступила у програмі "Право на владу" на каналі "1+1". Також "суперблондинка" прокоментувала свій скандальний виступ під час карантину в Харкові.

Ведуча програми Наталія Мосейчук поставила питання співачці, як бути з концертами, які під час пандемії проводила артистка.

Полякова заявила, що нічого не порушувала, всі глядачі сиділи в масках, а заповненість залу – 50%. Зірка повідомила, що у неї є всі докази того, що концерт не порушував карантинні обмеження. Потім на екрані продемонстрували, як проходив концерт виконавиці. Судячи з усього, про дистанцію ніхто не чув.

"Що ви показуєте? Це якийсь день міста. Я не мала відношення до цього концерту. Це вуличний концерт!" – відреагувала співачка.

За її словами, за дотримання карантинних правил відповідали організатори виступу. Вона брала участь у цьому концерті на їх запрошення. Полякова також сказала, що на концерті в Харкові, який проходив на вулиці, було всього 2 тисячі чоловік.

"У цей день був марафон, де брали участь близько 10 тисяч осіб. Ви ж розумієте, що марафон в масках не бігали. Тоді ж був День китайських ліхтариків, День хризантем – скрізь проходили гуляння, тому що це було велике свято. І мій концерт не був самим велелюдним", – виправдалася співачка.

Оля Полякова виправдалася за свій концерт у Харкові

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова обложила критиків, які обрушилися на неї через зухвале фото.

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