"Іноді довіра розкривається болем": Мішина після розриву з Еллертом висловилася про жіноче
Ксенія Мішина після оголошення про розрив з Олександром Еллертом залишилася в Криму, в той час як сценарист "Квартал 95" поїхав до Києва. Він проїхав на машині 900 км і навіть розповів про свою невелику пригоду в дорозі. Актриса і переможець "Холостячки" воліють не коментувати свій розрив, але Ксенія вирішила перервати мовчання і поговорити про жіноче.
Вона опублікувала відповідний пост в Instagram і показла ефектний образ.
Яскраво-помаранчевий жіночний комплект від українського бренду Lipinskaya Brand підкреслив витончену фігуру актриси: оригінальний топ у вигляді укороченої сорочки запахується і фіксується тонкими шнурками і облягаюча спідниця міді з незвичайним поясом у вигляді шнурівки, що підкреслює талію. Вартість костюма становить 3420 грн.
Ксенія позує на терасі біля моря. Її ідеально пряме волосся зачесане назад, вона вибрала оригінальні звисаючі сережки і в якості аксесуара віддала перевагу сонячним окулярам круглої форми.
Ксенія Мішина показала яскравий жіночний образ (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Все, що Бог дав жінці не завжди очевидно навіть їй. Її сила ховається за її слабкістю. Іноді довіра розкривається болем, а любов часом народжується з холоду в серці. Але краса... - найпростіша, але і найбільша властивість жінки. Причому краса така багатогранна і є абсолютно в кожній. Головне - захотіти її побачити і підсвічувати своєю увагою, своєю турботою і насолодою", - написала Ксенія.
До слова, Олександр Еллерт також розмісив на особистій сторінці новий пост. На фото він відкрив вікно і дивиться вдалину на урбаністичний пейзаж. Коментарі до знімка він вирішив закрити.
Олександр Еллерт показав задумливе фото (фото: instagram.com/ellert_a)
Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина і Олександр Еллерт зробили парні тату, але через три тижні актриса оголосила про те, що пара розійшлася і назвала своє рішення остаточним.