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Іноді можна: Настя Каменських без макіяжу показала, як порушує дієту

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 11:37
Іноді можна: Настя Каменських без макіяжу показала, як порушує дієту Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських чимало сил доклала, щоб схуднути і домогтися фігури мрії. З тих пір співачка регулярно займається спортом і дотримується правильного харчування, щоб підтримувати досягнутий результат. Однак, як зізналася зірка, іноді вона все ж дозволяє собі поласувати чимось смачним і досить калорійним.

У своєму Instagram артистка поділилася милими домашніми фото, на яких зображена без краплі макіяжу на обличчі і з кумедним розпатланим пучком волосся на голові.

Настя сидить на кухні в сірому свитшоті, а перед нею стоїть тарілка млинців з шоколадним топінгом. Артистка явно насолоджується солодким блюдом - навіть висунула язичок від задоволення!

Іноді можна: Настя Каменських без макіяжу показала, як порушує дієтуІноді можна: Настя Каменських без макіяжу показала, як порушує дієту

Настя Каменських наготувала млинців і порушила свою дієту (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських зазначила, що не їла млинці вже кілька років, а вона їх дуже любить. Тому вона вирішила влаштувати собі cheat day.

"Так виглядає моє "іноді можна". Адже до цього останній раз готувала і їла млинці кілька років тому. Мені здається, всі їх люблять. І я не виняток! Тому сьогодні у мене cheat day. А взагалі я рада, що я прийшла до того, що я можу більш м'яко і розслаблено ставитися до обмежень в харчуванні, які я раніше собі практично не дозволяла. Тепер я з більшою легкістю дозволяю собі cheat days, а іноді навіть і cheat hours", - поділилася співачка.

Підписники підтримали Настю і відзначили в коментарях, що теж дозволяють собі іноді розслабитися, а такій красуні, як вона, і зовсім не варто турбуватися.

  • Класно
  • Можна і потрібно!
  • Звичайно, можна) адже Ми всі люди
  • Класна фотка
  • Я думала, що одна даю собі слабину
  • Солодка
  • Давай, у мене чит тиждень, не знаю як вилізти з нього
  • Абсолютно правильно! Обмеження - перший крок до зривів . Знаючи секрети як компенсувати млинці,щоб не пішли в жир - можна їх їсти і не хвилюватися за фігуру
  • у мене теж саме
  • Нямка
  • Завжди можна, якщо Хочеться
  • Іноді можна розслабитися млинцями Настя. Перед постом тим більше
  • ну як можна бути такою красивою?

Нагадаємо, Настя Каменських "прикрасила" Потапа, що спав, і показала кумедне домашнє відео.

Раніше Каменських розповіла про шкідливі звички і назвала топ правил домашнього догляду.

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