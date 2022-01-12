Більш цікава гра, ніж танці з чоловіками: Огнєвіч вразила видовищами фото з Танзанії
Злата Огнєвіч здійснила свою мрію – полетіти в екзотичний Занзібар і познайомитися з місцевою культурою, флорою і фауною. Після розставання з переможцем "Холостячки 2" Андрієм Задворний артистка довго приходила в себе, вона відвідує психолога і займається самовдосконаленням. До того ж, допитливість, авантюрність і любов до подорожей додають зірці додатковий тонус і енергію.
Так, артистка показала в Instagram чергову порцію щасливих кадрів з Африки.
Співачка побувала в мальовничій Танзанії, відвідала місцевий водоспад, зробила безліч яскравих і динаміних фото і зняла відео.
Для прогулянки по джунглях вона вибрала зручний аутфіт - вільн зручні штани кольору хакі, легку натуральну білу сорочку, а волосся приховала під солом'яним капелюшком.
Злата вирішила залишити послання для самої себе і написала те, чого щире бажає собі і до чого прагнути зараз.
"Дівчинка моя, я пропоную тобі набагато цікавішу гру, ніж танці з чоловіками. Я пропоную тобі гру під назвою Життя. Грай, створюй свої правила і частіше міняй їх, коли пройдеш на наступний рівень. Пізнавай себе і пізнавай людей, визнавай внесок кожної людини в твоє повсякденне життя. Не бійся туманів і дощів, бійся перетворитися на пустелю", - поетично сформулювала своє послання співачка.
Вона побажала собі згадати дитячі мрії і почати їх втілювати в реальність сміливо і зухвало.
"Всі можливості відкриті, так багато є ще версій тебе, вибирай будь-яку і живи! Життя занадто прекрасне, щоб проводити її в темряві і смутку, лети на світло! Неосяжний світ належить тобі, а ти - належиш світу, зараз і назавжди". - оптимістично резюмувала зірка.
До слова, саме сьогодні, 12 січня Злата святкує 36-річчя.
Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч викликала бурхливе обговорення у мережі відвертим монокіні-трансформером.