Ірина Білик виявила у себе новий дар: я була шокована!

Заслужена артистка України Ірина Білик виявляється не тільки талановита і успішна співачка, також вона володіє даром передбачення. Вона може спрогнозувати народження довгоочікуваних дітей. Про це зірка українського шоу-бізнесу розповіла в програмі "Зірковий шлях" після вручення премії "Ніч химер" в номінації "Наша легенда" від телеканалу "Україна".

Виконавиця поділилася історією з життя, яка доводить, що у неї відкрився такий дар. Ірина спочатку думала пожартувати, але все спрацювало на її користь, і виявилося правдою.

"Все почалося на Новий рік, я виступала і зі сцени сказала: "Це буде рік чудес, підходьте всі, хто хоче мати дітей, і доторкніться до мене. Все буде як запланували". Я думала, що жартую. Але через кілька років на відпочинку до мене підійшла пара з дитиною років п'яти і каже, що я свого часу побажала їм малюка – і він народився. Я була шокована", – поділилася Ірина Білик.

Також співачка зазначила, що коли їй знайомі пропонували стати хрещеною мамою майбутнього малюка - через деякий час у них з'являвся довгоочікувана дитина.

"Так у мене з'явилося 7 хрещеників", – розповіла зірка.

Білик поділилася ще однією цікавою історією з життя. За її словами, одного разу вона відправила в круїз своїх друзів і попросила повернутися з дитиною – через місяць друзі її обрадували, що вона скоро стане хрещеною.

Відзначимо, що всього у Ірини 11 хрещеників.

Як ми писали раніше, популярна українська співачка Ірина Білик розповіла про особисте життя свого старшого сина Гліба.

Раніше екс-чоловік Білик розкрив подробиці стосунків з нею і зізнався, що відчував себе підкаблучником.