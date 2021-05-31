ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ірина Шейк в облягаючому міні захопила розкішною фігурою

Новость на русском →
Нью-Йорк, Понеділок 31 травня 2021 17:28
Ірина Шейк в облягаючому міні захопила розкішною фігурою Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк стала все частіше показувати у своєму блозі гарячі домашні ролики і фото.

На новому з них вона приміряла образ жінки-вамп.

Ірина Шейк одягнена в чорну сукню-майку, яка акцентувала увагу на грудях. Доповнили лук золоте кольє, а також сережки у вигляді метеликів. Макіяж однієї з найпопулярніших моделей в світі зробили з томними smoky, а зачіску - з довгими структурними локонами.

Шейк записала короткий ролик, на якому грає з волоссям, дивлячись в камеру спокусливо і загадково. Ірина не стала говорити, для чого їй робили такий образ. Але її зовнішній вигляд просто заворожив фоловерів.

Ірина Шейк у новому відео (фото: instagram.com/irinashayk)

"Вау", "Жінка-ваімп", "Принцеса", "Найкрасивіша", "Це нереальна краса", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що модель обожнює навіть на прогулянки вибирати стильні образи. На вулицях Нью-Йорка красуня вже показала масу незвичайних і стильних луків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу красота мода модель Ірина Шейк
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптик розповіла, яким буде перший день літа: тепла не чекайте
Синоптик розповіла, яким буде перший день літа: тепла не чекайте