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Ірина Шейк веселиться з екс-бойфрендом на тлі чуток про роман з Каньє Уестом

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Нью-Йорк, П'ятниця 18 червня 2021 18:19
Ірина Шейк веселиться з екс-бойфрендом на тлі чуток про роман з Каньє Уестом Ірина Шейк (фото: instagram.com/derekkettela)
Автор: RBC.UA

Ірина Шейк відома своєю позицією - ні слова в пресі про особисте життя. Але чим більше мовчить відома модель, тим більше чуток ходить навколо її персони. Так, зараз в мережі активно обговорюють її новий роман з колишнім чоловіком Кім Кардашьян - Каньє Уестом. Інсайдери діляться все більшою кількістю подробиць цих відносин. Але ні сама Шейк, ні Уест ніяк не позначили свою позицію.

І на тлі цього Ірина продовжує весело проводити час зі своїм колишнім чоловіком і батьком своєї дитини - голлівудським актором Бредлі Купером.

Так, днями 35-річну Шейк і 46-річного Купера знову помітили на вулицях Нью-Йорка. Пара, яка спільно виховує дочку Лею і робить все заради неї, зустрілася, щоб провести час всією сім'єю. Вони про щось захоплено розмовляли, багато сміялися і виглядали щасливими.

Ірина Шейк веселиться з екс-бойфрендом на тлі чуток про роман з Каньє Уестом

Ірина Шейк і Бредлі Купер з донькою на прогулянці (фото: instagram.com/thehollywoodpipeline)

Ірина, як завжди, постаралася підібрати вбрання, гідне подіуму. Вона була одягнена в широкі розкльошені штани, а також білу футболку з незвичайним принтом у вигляді риб'ячих хвостів. Бредлі вибрав для прогулянки світлі штани і темно-синю сорочку. А дитину знову вбрали в маленьку принцесу - вона йшла по вулиці в рожевому платтячку з пишними рукавами і оборками.

До слова, за зізнаннями все тих же анонімних джерел, колишній коханий Шейк абсолютно не проти нового роману Ірини. Пара розлучилася мирно і тепер колишні закохані бажають одне одному тільки щастя.

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