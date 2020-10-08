На Ірину Білик відкрили кримінальну справу через концерт у Харкові

Ірина Білик потрапила у гучний скандал через концерту в Харкові

Ірина Білик потрапила в неприємності через концерт у Харкові, який вона давала в Харкові 5 жовтня.

В Національній поліції Харківської області розповіли, що виступ народної артистки у залі Палацу студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого пройшов з порушеннями норм карантину.

І хоча організатори зазначили, що всі відвідувачі заходили в зал по вулиці Пушкінська в захисних масках, на вході їм проводили температурний скринінг, конфліктів з законом Білик та її команді уникнути не вдасться.

"За словами організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів. Всі заходили в приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру", - йдеться в повідомленні.

Санкція стаття за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51 тис. грн або арешт на строк до 6 місяців.

Варто відзначити, що Харківська область впевнено лідирує за кількістю хворих коронавірусом серед регіонів. Більше випадків COVID-19 тільки в Києві.

Раніше в аналогічну ситуацію з концертом у Харкові потрапила Оля Полякова, яка виступила в місті 3 жовтня. Після чого артистка була змушена скасувати концерт у Білій Церкві, який планувався на 12 жовтня.