Виходимо з причини: нутриціолог навчила ефективно боротися з набряками на обличчі і ногах
Набряки - це збільшення кількості рідини в міжклітинному просторі, і причин тому може бути багато, але "щасливих" власників турбує питання: як від них позбавитися?
На це питання в Instagram відповіла нутриціолог Світлана Нікітчук.
Вона перерахувала найбільш поширені причини появи набряків:
- спека. Через перегрів організм прагне охолодити тканини, направляючи туди рідину.
- багато рідини - вода надходить в організм швидше, ніж виводиться, надлишки затримуються
- солона їжа - сіль затримує рідину в організмі
- алкоголь
- стояча робота, тривале ходіння або сидіння
- вузьке взуття або одяг
- вагітність
- хвороби або прийом деяких ліків (наприклад, від цукрового діабету)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Відразу варто зазначити: якщо набряки у вас виникають регулярно, часто, вони асиметричні або супроводжуються болями - обов'язково треба відвідати лікаря! Вони можуть бути проявом серцево-судинної, ниркової недостатності, хвороб вен, печінки та ін. Це дзвіночок, який не можна залишати без уваги!
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А як бути в інших випадках? Логічно, що виходимо з причини.
При набряку ніг
1.Відпочити. Приляжте на 15-30 хвилин, піднявши стопи вище рівня серця.
2.Зробіть контрастні ванночки - плюсом до усунення набряків отримаєте тренування клапанів вен, що благотворно позначається на їх стані.
3.Якщо причина у вузькому взутті або одязі - знімаємо, і бажано відмовитися від носіння таких речей, щоб проблема не стала вашим постійним супутником.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо набрякло обличчя:
4.Добре допомагає умивання прохолодною водою або протирання кубиком льоду.
5.Можна зробити легкий самомасаж обличчя. Не перестарайтеся!
6.На час відмовтеся від солоної, жирної, смаженої їжі.
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Набряки долонь і пальців - норма при вагітності і під час циклу, проходять самі і не повинні хвилювати.
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А ось чого робити не варто, так це пити сечогінні! Інакше можна з рідиною вимити з організму корисні мікроелементи, що загрожує порушенням серцевого ритму і зниженням щільності кісток.
Нагадаємо, що раніше лікар-дієтолог і гастроенетеролог Нурія Діанова зізналася, які продукти ніколи не вибирають нутриціологи.