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Вона їх використовує: Бред Пітт різко висловився про спільні виходи Анджеліни Джолі з дітьми

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Понеділок 01 листопада 2021 16:35
Вона їх використовує: Бред Пітт різко висловився про спільні виходи Анджеліни Джолі з дітьми Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Останнім часом 46-річна Анджеліна Джолі блищить у світових столицях на прем'єрах фільму "Вічні", куди прихопила і дітей: 20-річного Меддокса, 16-річну Захару, 15-річну Шайло і 13-річних близнюків Вів'єн і Нокса.

Кожен вихід голлівудської зірки на червоні доріжки стає сенсацією. Однак батько дітей вважає, що Джолі їх просто використовує.

Актриса так намагається створити образ ідеальної матері, що просто не думає, як відіб'ється на дітях її бажання слави. Зараз всі вони на слуху, а до Шайло Нувель підвищена увага, так як вона показала новий стиль. Така поведінка суперечить тому, що вона заявила в суді, вважає оскароносний актор.

"Анджеліна використовує дітей. Важко зрозуміти, як така поведінка, коли вона виставляє їх напоказ, може відповідати їх найкращим інтересам", - говорить джерело, яке спілкується з Бредом.

У той же час інші наближені до пари особистості запевняють, що діти Пітта і Джолі дуже незалежні. І їх неможливо було б змусити робити що-небудь.

Вона їх використовує: Бред Пітт різко висловився про спільні виходи Анджеліни Джолі з дітьмиАнджеліна Джолі з дітьми (фото: Getty Images)

Нагадаємо, з моменту свого розставання в 2016 році Бред Пітт і Анджеліна Джолі продовжують боротися за опіку над спільними дітьми. Влітку суддя Джон Удеркірк виніс рішення про спільну опіку. Однак невгамовна актриса домоглася того, щоб суддю дискваліфікували, а його рішення скасували. Днями нову апеляцію, яку подав Бред Пітт, суд відхилив. Зараз діти пари перебувають під опікою своєї матері, а Бред планує новий хід.

Раніше ми писали, що 15-річна дочка Анджеліни Джолі в перешитій сукні матері викликала фурор в Лондоні.

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