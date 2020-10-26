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Злякався трактора: Олександр Педан розповів, як розбив чуже авто

Новость на русском → Понеділок 26 жовтня 2020 12:15
Злякався трактора: Олександр Педан розповів, як розбив чуже авто Олександр Педан (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

Ведучий Нового каналу Олександр Педан розбив авто свого батька

Сьогодні телеведучий Олександр Педан почуває себе за кермом упевнено. Але його перший водійський досвід закінчився плачевно.

"Свій перший автомобіль я розбив ще до того, як навчився водити. Друг взявся вчити мене, і ми на машині батька виїхали на путівець. Але там я злякався трактора, який рухався назустріч, замість гальма натиснув на газ і врізався у бетонні блоки", - з посмішкою згадує ведучий Нового каналу.

У ДТП ніхто не постраждав, крім автомобіля, каже Олександр. За ремонт машини, правда, йому ще довго довелося виплачувати.

"Враховуючи, що на той момент я був студентом, довелося відпрацьовувати ще довго. Тому нікому не раджу повторювати мої помилки. Спочатку краще йти вчитися з інструктором, а потім самостійно сідати за кермо", - говорить він.

Той випадок дійсно стимулював Педана піти в автошколу, яку він успішно закінчив. А на свій перший автомобіль популярний ведучий накопичив лише через десять років після того, як отримав водійські права.

Злякався трактора: Олександр Педан розповів, як розбив чуже авто

Олександр Педан (фото: прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк склала власний топ екстремальних розваг у Карпатах.

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