Злякався трактора: Олександр Педан розповів, як розбив чуже авто
Ведучий Нового каналу Олександр Педан розбив авто свого батька
Сьогодні телеведучий Олександр Педан почуває себе за кермом упевнено. Але його перший водійський досвід закінчився плачевно.
"Свій перший автомобіль я розбив ще до того, як навчився водити. Друг взявся вчити мене, і ми на машині батька виїхали на путівець. Але там я злякався трактора, який рухався назустріч, замість гальма натиснув на газ і врізався у бетонні блоки", - з посмішкою згадує ведучий Нового каналу.
У ДТП ніхто не постраждав, крім автомобіля, каже Олександр. За ремонт машини, правда, йому ще довго довелося виплачувати.
"Враховуючи, що на той момент я був студентом, довелося відпрацьовувати ще довго. Тому нікому не раджу повторювати мої помилки. Спочатку краще йти вчитися з інструктором, а потім самостійно сідати за кермо", - говорить він.
Той випадок дійсно стимулював Педана піти в автошколу, яку він успішно закінчив. А на свій перший автомобіль популярний ведучий накопичив лише через десять років після того, як отримав водійські права.
Олександр Педан (фото: прес-служба Нового каналу)
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