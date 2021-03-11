Не відчуваю почуття провини: Полякова зробила заяву про шлюб і стосунки з дітьми

Оля Полякова звикла бути відвертою у своїх висловлюваннях і емоціях – нещодавно вона зізналася, що не хоче мінятися, і завжди буде щирою у будь-яких проявах. Так, в цей раз вона вирішила чесно розповісти про шлюб і дітей.

"Мені з чоловіком пощастило. Він у всьому мене підтримує, він завжди на моїй стороні. Це везіння, це моя перемога", - впевнена Королева ночі.

Оля зазначає, що завжди знала, чого хотіла і не мала ілюзій, а практично підходила до життя.

"Я завжди була приземлена, не витати в хмарах. Я коли познайомилася зі своїм чоловіком, відразу зрозуміла, що це мій чоловік, що саме це мені треба для життя. Я це відразу зрозуміла, і не помилилася", - зазначила зірка.

Співачка дуже рано вийшла заміж. Період з 20 до 30 років вона не пам'ятає і називає його несвідомим. Після 30 вона ніби прокинулась. "Я сказала: Гей, ти візьмеш своє життя в свої руки. Ти почнеш за себе відповідати чи далі будеш плисти за течією!" У мене весь час були сумніви", - поділилася Оля.

Оля Полякова намагається вільний час присвячувати сім'ї (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зізналася, що раніше відчувала себе некомфортно через тотальне завантаженість, адже часу на сім'ю і дітей залишилася не так багато. Вона подолала цей стан.

"Я тепер взагалі не відчуваю почуття провини – це руйнівна історія. Давши пару інтерв'ю, де я себе критикую і картаю, я сказала: "Стоп! Що потрібно дітям? Їм потреба здорова, реалізована, не засмикана побутом і невдачами мама, яка займається улюбленою справою, горить. Щоб на неї дивитися і намагатися бути такою ж. Для дітей це дуже важливо", - поділилася своїми поглядами співачка.

"Все що їм потрібно, у моїх дітей є. Вони живуть зі мною, ми проводимо всі мої відпустки, вихідні, які у мене виходить, бачу їх іноді вранці, іноді ввечері, цікавлюся їх життям", - зазначила Оля.

Оля розговорилася про сім'ю