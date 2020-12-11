Справжня аристократка: Мішина Ксенія шокувала фанатів луком у французькому стилі

Ксенія Мішина зовсім скоро відкриє світу таємницю, хто підкорив її серце на проекті "Холостячка", а поки боротьба за серце красуні напружена до межі. Про вирішення справи гадають не тільки фанати: український астролог Аріна Артуровна навіть зробила прогноз, хто з решти чоловіків має більше всього шансів стати першим переможцем жіночої версії шоу.

А поки Ксенія продовжує ділитися у своєму мікроблозі численними зйомками, підкоряючи фанатів своєю красою.

"Нещодавно я взяла участь в приголомшливому проекті "Аркур. Натхнення"

Це найбільший в Україні зоряний фотопроект в легендарному французькому стилі harcourt.

У 30-ті роки в Парижі народилася студія Harcourt, разом з нею - знаменитий на весь світ аристократичний стиль, який дав поштовх усій сучасній фотографії. Згодом стиль Аркур став втіленням завжди актуальною класики: "обличчя овіяні, як повітрям, м'яким світлом студії". Саме тому в стінах легендарної паризької студії побувало стільки зірок: Марлен Дітріх і Бельмондо, Едіт Піаф, Бріжіт Бардо, Катрін Деньов і Аллен Делон.

@rostickdesign вже 15 років знімає українських зірок естради, кіно і телебачення в даному стилі. На фотографіях колекційного видання, немов у чорно-білому фільмі, в образах кінодів постануть 37 зірок спорту, моди, сцени, телебачення і кіно. Це сильні й талановиті жінки, які надихають мільйони українців.

Знімки створені складною грою світла і тіней і приголомшливо передають емоції і почуття героїнь. Нарівні з Монікою Белуччі, Едіт Піаф, Марлен Дітріх, як визнання таланту й успіху, вони вперше в Україні отримають портрети harcourt", - написала Ксенія.

Фанати залишилися просто в захваті від відео, яке показала холостячка і назвали її "справжньою аристократкою".

Ксенія Мішина (відео: instagram.com/misha.k.ua/)

Нагадаємо, що ведучий "Холостячки" Григорій Решетник показав нове фото новонародженого сина і розсекретив ім'я новонародженого малюка.