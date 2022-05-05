ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Іван Дорн назвав головну відмінність між українцями та росіянами

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 16:27
Іван Дорн назвав головну відмінність між українцями та росіянами Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)
Автор: Lite

В українців і росіян абсолютно різні цінності. І це - головна відмінність двох народів.

Про це сказав популярний співак Іван Дорн в інтерв'ю сайту "Вікна".

За словами Дорна, для українців дуже важлива наша земля.

"Це можна почути в наших піснях, у фольклорі. У росіян фольклор грубий, він про необ'ємність земель, про широту душі, хоча, широта душі у нас, а не у них є", - зазначив артист.

"Коли росіяни, наприклад, 200 осіб дивляться, як ОМОНівці забирають сина якоїсь жінки, поки вона кричить, то люди просто стоять і знімають на телефон. Я не можу уявити собі такого в нашій країні. Це вже одна з цінностей, за якою можна зрозуміти, наскільки ми відрізняємося", - додав Іван.

Іван Дорн назвав головну відмінність між українцями та росіянами

Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Музикант зазначає, що росіяни "просто не розуміють, що таке свобода", адже цей народ десятиліттями був заляканий. Тому жителі РФ навіть не можуть висловитися проти того, що відбувається.

"У мене є мої рідні в Башкортостані, які, крім брата, що виїхав, жодного разу не подзвонили за цей час і не запитали, чи все у мене нормально взагалі. Тому майже на всіх людях в Росії поставлений хрест", - сказав артист.

Іван Дорн назвав головну відмінність між українцями та росіянами

Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Разом з тим в інтерв'ю Дорн висловився і про російських зірок. Якщо коротко, то співак закликав "забити, на*уй, на них і взагалі не згадувати".

Додамо, що зараз Дорн дає благодійні концерти в різних країнах Європи і розповідає світу правду про злодіяння росіян в Україні.

Раніше ми писали, що Ірина Білик розплакалася, кажучи про Кіркорова.

А лідер гурту Антитіла Тарас Тополя показав зустріч з "рускім міром" в Харкові.

Читайте LITE в Google News
Іван Дорн
STYLER
Євген Карась розповів, коли закінчиться війна: "в серпні попаримо ніжки у Севастополі"
Євген Карась розповів, коли закінчиться війна: "в серпні попаримо ніжки у Севастополі"