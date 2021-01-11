Ізабель Гулар в крихітному бікіні похвалилася пружними сідницями і залізним пресом

Ізабель Гулар підготувала новий хвилюючий контент для своїх послідовувачів. Цього разу гаряча бразильська модель порадувала мережу відео в бікіні, яке ледь прикрило її знамениту фігуру. На короткому ролику, зробленому в готелі, дівчина крутиться перед дзеркалом у пляжному спокусливому аутфіті.

Ізабель в новому ролику (відео: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель одягла чорне бікіні, настільки маленьке, що на ньому видно буквально кожен сантиметр накачаного тіла красуні. Пляжний лук доповнили капелюшок, великі сонцезахисні окуляри, сережки-кільця, тонкий ланцюжок на животі і браслети на руках. Волосся модель розпустила, попередньо завивши його легкими хвилями. Виглядала вона як завжди приголомшливо, немов зібралася не на море, а на фотосесію для глянцю.

Модель підкорює мережу (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Залізний прес, пружні сідниці і нескінченні ноги Гулар підірвали мережу. Шанувальники зізнаються, що просто не вірять очам, так неймовірно виглядає Ізабель. "Як воно - бути богинею?", "Гаряче!", "Буквально найкраще тіло", "Твоє тіло – моє фітнес-натхнення. Що ти використовуєш для цього ідеального блиску на твоїй шкірі?", "Сюрреалистичное тіло", - не можуть перестати захоплюватися фоловери.

Раніше Ізабель порадувала і іншим пляжним виходом у відвертому бікіні.