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Ізабель Гулар в крихітному бікіні похвалилася пружними сідницями і залізним пресом

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 20:27
Ізабель Гулар в крихітному бікіні похвалилася пружними сідницями і залізним пресом Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: Lite

Ізабель Гулар підготувала новий хвилюючий контент для своїх послідовувачів. Цього разу гаряча бразильська модель порадувала мережу відео в бікіні, яке ледь прикрило її знамениту фігуру. На короткому ролику, зробленому в готелі, дівчина крутиться перед дзеркалом у пляжному спокусливому аутфіті.

Ізабель в новому ролику (відео: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель одягла чорне бікіні, настільки маленьке, що на ньому видно буквально кожен сантиметр накачаного тіла красуні. Пляжний лук доповнили капелюшок, великі сонцезахисні окуляри, сережки-кільця, тонкий ланцюжок на животі і браслети на руках. Волосся модель розпустила, попередньо завивши його легкими хвилями. Виглядала вона як завжди приголомшливо, немов зібралася не на море, а на фотосесію для глянцю.

Ізабель Гулар в крихітному бікіні похвалилася пружними сідницями і залізним пресомМодель підкорює мережу (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Залізний прес, пружні сідниці і нескінченні ноги Гулар підірвали мережу. Шанувальники зізнаються, що просто не вірять очам, так неймовірно виглядає Ізабель. "Як воно - бути богинею?", "Гаряче!", "Буквально найкраще тіло", "Твоє тіло – моє фітнес-натхнення. Що ти використовуєш для цього ідеального блиску на твоїй шкірі?", "Сюрреалистичное тіло", - не можуть перестати захоплюватися фоловери.

Раніше Ізабель порадувала і іншим пляжним виходом у відвертому бікіні.

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