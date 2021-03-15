Уникайте селфі: Ольга Фреймут спантеличила підписників правилами фотоетикету
Ольга Фреймут, яка нещодавно перенесла COVID 19, вже повернулася до активного життя та праці. Телеведуча любить ділитися в мережі різноманітними порадами щодо етикету - на цей раз вона видала список правил, що стосуються фотографії.
Поради щодо "фотоетикету", в яких зірка розповіла, як, з ким і в яких ситуаціях можна і не можна зніматися, вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Ольга супроводила публікацію ефектним кадром, зробленим зверху. На знімку ведуча зображена сидячою на стільці в джинсах і білій блузі з відвертим вирізом в районі декольте. Однією рукою вона торкається підборіддя і пронизливо дивиться в об'єктив.
Серед рекомендацій Фреймут - поменше робити селфі, не фотографуватися в театрі або на тлі аварій та інші.
Ольга Фреймут розповіла, як потрібно правильно фотографуватися (фото: instagram.com/freimutolia)
Етикет і фотографія від Ольги Фреймут:
- Уникайте селфі, ну хіба ви сама на Говерлі і вас нікому сфотографувати.
- Не фотографуйтеся в церкві, під час вистав у театрі, на похороні, в деяких музеях...
- Не фотографуйтеся на місці аварій та там, де людям погано.
- Якщо в гостях, спитайте дозволу, чи можна виставляти фото з чужого дому.
- Не фотографуйтеся з тими, хто програє на вашому фоні. Наприклад - ви з макіяжем, а подруга з подряпаним носом; або в місцях, де очевидна бідність присутніх і ваша заможність.
- Не фотографуйтеся в небезпечних місцях - над прірвою, на даху, біля пащі лева. Ризикувати життям заради фото - вульгарно
- На дитячих святах, чи інших заходах, де працює фотограф, не знімайте все підряд. Насолоджуйтеся моментом.
- Обережно виставляйте фото у лікаря, чи зі салонів краси. Уникайте світлин, де вам вставляють зуби, вирізають черяк, роблять педикюр, чи депілюють ноги...
- Перш ніж публікувати світлину, подумайте, як на неї відреагує найавторитетніша людина у вашому житті.
З більшістю порад підписники ведучої погодилися і знайшли їх дуже розумними, інші ж їх чимало спантеличили - наприклад, заборона на селфі. Багато користувачів мережі зазначили, що не розуміють, що в них поганого, а також Ользі нагадали, що у неї і самої вистачає в акаунті подібних знімків.
- Ольго, а що поганого у селфі? На мій погляд, мене мало хто може сфотографувати краще, ніж я сама. А завжди мати професійного фотографа під рукою - неможливо.
- Що не так в селфі? у Вас у стрічці теж є селфі
- Найавторитетніша людина в житті моеєму - це я. Тому, мені здається все індивідуально. дякую за пост
- Правила цікаві! Але створені, щоб їх порушувати, що демонструєте і Ви!
- Ой, круто, доречні поради
- Дякую, це дуже корисно
- Доречна сучасна пам'ятка!
- Ві неймовірно гарні
- Чому не можна в церкві? Нд, під час шлюбу або хрестин? Або після них?
- Я б додала - на тлі унітазу
Нагадаємо, що раніше Ольга Фреймут зізналася, що попалася в тенета аферистів і розповіла цікаву історію про похід в ресторан на день народження сестри.