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Обраниця Холостяка 11 Богдан в шкірі спантеличила подробицями про життя з Заливако

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Субота 12 червня 2021 17:39
Обраниця Холостяка 11 Богдан в шкірі спантеличила подробицями про життя з Заливако Анна Богдан і Михайло Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Lite

"Холостяк 11" Михайло Заливако і його кохана Анна Богдан після фіналу проекту видихнули з полегшенням – їм більше непотрібно ховатися, і тепер вони відкрито можуть розповісти про свої стосунки поза камерами. Так, закохані встигли зробити інтимні зізнання, а також із задоволенням ділиться деталями спільного життя і яскравими фото. Анна вирішила перевірити інтуїцію шанувальників, а заодно і те, наскільки добре вони знають особливості їх пари з Мішею.

Так, вона написала в Instagram топ-10 фактів, але три з них - невірні.

Дівчина супроводила пост спокусливим фото. Богдан позує в шкіряній сукні без бретелей з високим розрізом. Вона доповнила томний образ босоніжками на шпильці. Анна запропонувала вибрати із запропонованого списку три неправдивих факти про їх пару.

Обраниця Холостяка 11 Богдан в шкірі спантеличила подробицями про життя з Заливако

Анна Богдан показала фото у спокусливій шкіряній сукні (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

1. Міша першою дитиною хоче дочку.
2. Найчастіше в нашому домі посуд миє Міша.
3. У нас розділені обов'язки з прибирання квартири. Міша пилососить, а я витираю пил.
4. Міша дуже вибагливий в їжі. Тому ми частіше харчуємося в закладах, або замовляємо доставку.
5. Ми часто ходимо на побачення.
6. У нашій парі, я частіше провокую на сварку і люблю посперечатися.
7. Сніданок частіше готує Міша.
8. У Міші більше взуття, ніж у мене.
9. Я дотримуюся правильного харчування, а Міша любитель принести додому всякі солодощі, чим часто провокує мене порушити свій режим.
10. Міша може дуже сильно залипнути в телефоні. І мене це часто дуже дратує.

Шанувальники Анни і Михайла знають, що холостяк обожнює готувати і часто балує кохану сніданками і не тільки, тому припустили, що 4 факт – непрадивый. Також їм здалося, що поділ обов'язків з прибирання квартири не відповідає описаному дівчиною. Шанувальники пари засумнівалися і в тому, що холостяк більше часу проводить в телефоні, ніж з коханою.

Нагадаємо, що раніше Михайло Заливако розповів, як в їх парі з Ганною Богдан розподіляється бюджет.

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