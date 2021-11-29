Дуже все змінилося: Дмитро Комаров з дружиною розповіли правду про подружнє життя

Пара обожнює проводити час разом, а ще більше – спільні поїздки. Наприклад, влітку пара побувала на острові Джарилгач і залишилася в захваті від "українських Мальдів". Олександра зізнається, що до частих відлучок кохааного за час спільного життя встигла звикнути.

Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко вже звикла, що більшу частину часу її чоловік-телемандрівник відсутній вдома, а рідкісні зустрічі завжди теплі і зворушливі.

У програмі " Світське життя " вона розповіла, як переживає вимушену розлуку з коханим.

24-річна телеведуча зазначає, що звикла до такого формату життя.

Олександра і Дмитро завжди з нетерпінням чекають зустрічі (фото: instagram.com/aakucherenko)

"У мене не лопається терпіння. Мені добре, коли Діма зі мною і я чекаю його вдома. Коли він їде з роботи, готую вечерю. І коли чекаю від нього SMS, коли він десь за океаном знімає свою програму. Тому я звикла до обох варіантів життя", – розповіла дівчина.

Дмитро ж зізнається, що з вступом в шлюб його графік став іншим. За його словами, більше, ніж на 1,5-2 місяці пара не розлучається.

"Дуже все змінилося, тому що раніше я міг дозволити собі поїхати на 4-6 місяців. Зараз я намагаюся місяць, максимум два. Повернутися додому, або зустрітися на якійсь нейтральній території, побути разом і знову поїхати", - уточнив Дмитро.

Олександра опублікувала в Instagam спільне фото з чоловіком, зроблене під час інтерв'ю "Світлому життю". Пара позує в класичних образах. Олександра вибрала елегантне чорне плаття, що підкреслило її модельні форми, а Дмитро – чорний костюм і білу сорочку.

Олександра показала рідкісний світський вихід з чоловіком (фото: instagram.com/aakucherenko)

"Іноді ми виглядаємо так. Пару раз на рік, коли Дмитро одягає смокінг по поверненню з джунглів до Києва", - з гумором підписала романтичний кадр з коханим чоловіком Олександра.