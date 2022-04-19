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В Ізраїлі скасували всі концерти коміка-українофоба Нурлана Сабурова

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Ізраїль, Вівторок 19 квітня 2022 19:15
В Ізраїлі скасували всі концерти коміка-українофоба Нурлана Сабурова Нурлан Сабуров (кадр з виступу коміка)
Автор: Дмитрий Войналович

Скандальний комік Нурлан Сабуров не виступить в Ізраїлі після своїх жартів про українців, яких вбивають російські солдати.

Про це стало відомо з повідомлення компанії Bezalel Events, яка організовувала тур артиста.

"Ніхто зі співробітників нашої компанії не підтримує і ніколи не підтримував несправедливу війну, розв'язану президентом Путіним проти України. У нас є родичі і близькі друзі, які постраждали від цієї жахливої війни, за яких ми дуже переживаємо", - йдеться в заяві організаторів.

За словами представників компанії, після скандалу в США, багато людей виступили проти гастролей Нурлана в Ізраїлі.

І хоча на концерти все ж купили квитки близько 2000 російськомовних ізраїльтян, в Bezalel Events заявили, що не можуть "бездіяльно спостерігати, як зріє конфлікт всередині ізраїльського російськомовного суспільства, викликаний приїздом коміка".

"Ми не можемо допустити насильство і щоб хтось постраждав на заході, характер якого мав бути виключно розважальний", - йдеться в повідомленні.

"Незважаючи на значні фінансові втрати для нас, було прийнято рішення скасувати концерти Нурлана Сабурова в Ізраїлі. Гроші за всі куплені квитки будуть повернуті на кредитні картки, з яких проводилася оплата", - додали організатори.

В Ізраїлі скасували всі концерти коміка-українофоба Нурлана Сабурова

Їх рішення отримало схвальні відгуки від цивілізованого суспільства.

Нагадаємо, що на одному з останніх виступів Нурлана в США, до нього підбігла жінка в білій закривавленій сукні.

Вона сказала коміку, щоб той не мовчав і засудив геноцид українців з боку РФ, а також доніс своїм співвітчизникам інформацію про звірства "орків" в Бучі та інших містах України.

На що Сабуров, якого багато хто вважав "хорошим росіянином", відповів їй, вказавши на кров: "це що - місячні?".

Раніше ми писали, що Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ.

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