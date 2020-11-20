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Відома українська телеведуча осоромилася в ефірі, але це викликало усмішку

Новость на русском → П'ятниця 20 листопада 2020 18:45
Відома українська телеведуча осоромилася в ефірі, але це викликало усмішку Соломія Вітвіцька (фото: прес-служба)
Автор: Світлана Мащенко

Ведуча ТСН спровокувала бурхливу реакцію українських глядачів незвичайним вчинком

Соломія Вітвіцька, ведуча ТСН, у прямому ефірі потрапила в незручну ситуацію. Коли вона сиділа в студії за столом, зняла підбори, і цей конфуз потрапив в кадр. Пильні глядачі звичайно ж помітили, що щось пішло не так під час сюжету про погані дороги України.

Скріни з Соломією і туфлями на шпильці відразу розлетілися по соцмережах. При цьому такий конфуз викликав не хейт, а швидше розуміння, підтримку. Особливо співчували телеведучій жінки, які знають, що таке підбори.

Відома українська телеведуча осоромилася в ефірі, але це викликало усмішку

Скріншот коментарів

Шанувальники навперебій стали ділитися схожими історіями.

  • "Люблю вас! Ми ж жінки так робимо. Один раз я читала доповідь і зняла один туфель. Доповідь закінчила і не могла знайти, і так незручно стало. Довелося нахилитися і шукати"
  • "Це так життєво і близько! Ми дівчатка - такі!"
  • "Соломія, Ви така красуня! Це було дуже мило! Я вас розумію"
  • "Кожна жінка зрозуміє... А вам йде стиль подачі "новини-босоніж", - пишуть українці в соцмережах.

Відома українська телеведуча осоромилася в ефірі, але це викликало усмішкуВідома українська телеведуча осоромилася в ефірі, але це викликало усмішку

Скріншот коментарів

Телеведуча каже, що вона ще не до кінця звикла до нової студії і ще не "подружилася" зі столом, який встановлений на рухомій підлозі.

"Забула і не наділа. Жінки часто під столом знімають туфлі на підборах. Казуси в прямому ефірі бувають, але не завжди помітні глядачам. Отримала багато повідомлень в директ від уважних підписників! Дякую за підтримку і розуміння! Ви мої крила! Сьогодні буду уважніше і постараюся подружитися зі столом у студії", - написала в своєму Instagram ведуча.

Нижче той самий сюжет, підводку для якого Соломія читала без взуття.

Соломія Вітвіцька зняла туфлі в прямому ефірі (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що Соломія з чоловіком дуже хочуть дітей. Вони в Владом Кочатковим познайомилися на одному з робочих корпоративів 8 років тому, а через рік одружилися. Соломії зараз 40 років, а Влад молодший за неї на вісім років.

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Новини України Новини шоу-бізнесу телеведущая Соломия Витвицкая
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