Відома українська телеведуча осоромилася в ефірі, але це викликало усмішку
Ведуча ТСН спровокувала бурхливу реакцію українських глядачів незвичайним вчинком
Соломія Вітвіцька, ведуча ТСН, у прямому ефірі потрапила в незручну ситуацію. Коли вона сиділа в студії за столом, зняла підбори, і цей конфуз потрапив в кадр. Пильні глядачі звичайно ж помітили, що щось пішло не так під час сюжету про погані дороги України.
Скріни з Соломією і туфлями на шпильці відразу розлетілися по соцмережах. При цьому такий конфуз викликав не хейт, а швидше розуміння, підтримку. Особливо співчували телеведучій жінки, які знають, що таке підбори.
Скріншот коментарів
Шанувальники навперебій стали ділитися схожими історіями.
- "Люблю вас! Ми ж жінки так робимо. Один раз я читала доповідь і зняла один туфель. Доповідь закінчила і не могла знайти, і так незручно стало. Довелося нахилитися і шукати"
- "Це так життєво і близько! Ми дівчатка - такі!"
- "Соломія, Ви така красуня! Це було дуже мило! Я вас розумію"
- "Кожна жінка зрозуміє... А вам йде стиль подачі "новини-босоніж", - пишуть українці в соцмережах.
Скріншот коментарів
Телеведуча каже, що вона ще не до кінця звикла до нової студії і ще не "подружилася" зі столом, який встановлений на рухомій підлозі.
"Забула і не наділа. Жінки часто під столом знімають туфлі на підборах. Казуси в прямому ефірі бувають, але не завжди помітні глядачам. Отримала багато повідомлень в директ від уважних підписників! Дякую за підтримку і розуміння! Ви мої крила! Сьогодні буду уважніше і постараюся подружитися зі столом у студії", - написала в своєму Instagram ведуча.
Нижче той самий сюжет, підводку для якого Соломія читала без взуття.
Соломія Вітвіцька зняла туфлі в прямому ефірі (відео: ТСН)
Раніше ми писали, що Соломія з чоловіком дуже хочуть дітей. Вони в Владом Кочатковим познайомилися на одному з робочих корпоративів 8 років тому, а через рік одружилися. Соломії зараз 40 років, а Влад молодший за неї на вісім років.