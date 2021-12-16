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Що відомо про дівчат з групи ТОК, яких називають кумирами української молоді (фото)

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Четвер 16 грудня 2021 13:51
Що відомо про дівчат з групи ТОК, яких називають кумирами української молоді (фото) Учасниці гурту ТОК підкорюють серця молодих українців (колаж Lite)
Автор: Lite

Teen-поп група з яскравих дівчаток-підлітків з моменту свого запуску буквально "оселилася" в соцмережах: YouTube, Instagram і TikTok - там, де і живе сьогоднішня молодь.

Своїми піснями учасниці гурту ТОК підкорюють серця мільйонів юних українців. І їхня нова пісня "Искры", яка передає настрій зимових канікул, знову потрапила в тренди.

Що відомо про дівчат з групи ТОК, яких називають кумирами української молоді (фото)

Учасниці групи ТОК підкорюють серця молодих українців (фото: прес-служба)

"Якщо любити до мурашок, жоден шторм не страшний". У нашій новій пісні ви знайдете найсміливіші думки про те, як важливо бути поруч з тим, хто тобі такий дорогий. Час швидкоплинний, тому потрібно встигнути сказати один одному ті важливі слова, які стануть доленосними", - коментують трек дівчата.

Що відомо про дівчат з групи ТОК, яких називають кумирами української молоді (фото)

Учасниці групи ТОК підкорюють серця молодих українців (фото: прес-служба)

"Новий рік - ідеальний привід для цього! Швидше поринайте в атмосферу свят, проведіть ці канікули з коханими і найближчими людьми!" - додають вони.

Що відомо про групу ТОК?

ТОК - це п'ять яскравих підлітків, п'ять індивідуальностей, які разом створюють хітовий контент і з легкістю задають моду в жанрі популярної розважальної музики для підростаючої публіки.

Що відомо про дівчат з групи ТОК, яких називають кумирами української молоді (фото)

Учасниці групи ТОК підкорюють серця молодих українців (фото: прес-служба)

Їхній перший сингл, "Мальчик TOP", вийшов в листопаді 2020-го, місяцем пізніше був опублікований кліп.

На YouTube це відео за рекордні терміни зібрало мільйон переглядів.

Проте, ТОК зуміли швидко осідлати першу хвилю популярності - і почали розвиватися в природному для себе середовищі: у світі коротких і чіпких ТікТок-роликів, челенджів, танців.

Що відомо про дівчат з групи ТОК, яких називають кумирами української молоді (фото)

Учасниці групи ТОК підкорюють серця молодих українців (фото: прес-служба)

Завдяки цьому вони дуже швидко придбали значну армію шанувальників з числа тінейджерів - і вже їх наступну пісню, "Девочка с каре", аудиторія чекала по-справжньому.

Цей трек, завдяки успіху групи в соцмережах, став популярним ще до свого офіційного виходу.

Учасниці групи підігрівали до нього інтерес, викладаючи шматочки з кліпу і стимулюючи появу в тому ж ТікТоці великої кількості фан-роликів.

Сьогодні кожна з учасниць колективу, як і личить "generation Z", відчуває себе в соцмережах як риба у воді, а інтерес до їхньої творчості тільки зростає.

Що відомо про дівчат з групи ТОК, яких називають кумирами української молоді (фото)

Учасниці групи ТОК підкорюють серця молодих українців (фото: прес-служба)

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