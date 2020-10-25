Відомий дизайнер прокоментував чутки про роман з Лободою:частина родини

Український та грузинський дизайнер зізнався, що його насправді пов'язує із зіркою

Світлана Лобода ретельно оберігає особисте життя. Про те, хто ж батько її молодшої дочки Тільди, шанувальники гадають досі. Не дивно, що співачці приписують романи і шукають підтвердження її стосунків з чоловіками, з якими тісно спілкується співачка. Так, серед них опинився і відомий грузинський та український модельєр Бічолла Тетрадз. Про те, що ж насправді його пов'язує з артисткою, він розповів Каті Осадчій в рамках програми "Світське життя".

Пара проводить разом чи не весь вільний час і часто публікує спільні фото в Instagram.

Крім того, Бичолла знявся в новому резонансному кліпі Лободи і репера PHARAOH на трек "Boom Boom", а також у райдері співачки особливим пунктом значитися окремий номер у готелі для дизайнера поруч з її апартаментами.

Світлана і Бічолла часто фотографуються разом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Катя резонно зауважила, що у багатьох склалося певне враження про пару і з боку вони виглядають як чоловік і дружина, тому вона вирішила на пряму запитати у дизайнера, що ж насправді його пов'язує з співачкою.

Бічолла зазначає, що довго час створює для Світлани одяг і за період тісної співпраці вони дуже здружилися.

"Я б сказав, що ми частина сім'ї, тому що дійсно проводимо дуже багато часу разом. Кажуть, що у мене позитивний вайб. Ми просто дуже близькі люди", - зазначив він.

Бичолла Тетрадзе пояснив, що його пов'язує з Лободою

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода захопила фігурою в чорному бікіні.

До речі, Лобода показала нескінченні ноги в спокусливому рожевому вбранні.