Відомий співак розповів, яка Полякова насправді і "злив" правду про неї

Оля Полякова не приховує, що володіє запальним і навіженим характером - навіть на початку відносин з чоловіком Вадимом той відчув на собі норовливий норов майбутньої дружини. Правда, артистка з тих пір дуже змінилася – вона працює над собою, володіє жіночою мудрістю і ніколи не спалахує без причини. А намагається у всьому розібратися і не давати спочатку волю емоціям. Так, колега Олі і її друг Dzidzio (Михайло Хома) розсекретив характер Полякової і розповів, яка ж вона насправді.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "Балючі теми" він закликав не вірити образу на сцені.

У розмові з ведучою Наталією Балюк Михайло назвав "Королеву ночі" "класною жінкою".

"Як вам Оля Полякова? Кажуть, вона хамка, що вона зарозуміла", – звернулася до артиста інтерв'юер.

Dzidzio заявив, що Полякова насправді добра, але емоційна, тому іноді може накричати і бурхливо відреагувати.

"Не оцінюйте людей за образом. Зі мною вона дуже мила", - запевнив співак.

Dzidzio зізнався, що сприяє українізації Олі – разом вони навіть записали рідною мовою саундрек до фільму Полякової (зірка виступила співпродюсером) "Зірки за обміном".

"Я завжди українізую її, постійно. Зараз співаємо українську пісню", – зазначив артист.