Відомий режисер розкрив правду про Ірину Білик: маленька вразлива дівчинка

Співачка незабаром представить нову відеороботу

Ірина Білик давно не радувала шанувальників своїми відеороботами, і на те були серйозні причини. З приходом осінь співачка з головою поринула в роботу і незабаром потішить шанувальників прем'єрою. А поки завісу таємниці над новою роботою, а також справжнім характером самої артистки відкрив український режисер-постановник і кліпмейкер Герман Ненов.

В інтерв'ю Viva! режисер розповів про те, яка ж насправді українська поп-діва.

"Будучи Примадонна українського шоу-бізнесу, всередині Іра залишається маленькою вразливою дівчинкою. Це не той артист, на якого можна тиснути, з яким можна боротися, як на рингу. З нею треба бути дуже акуратним, її треба тонко відчувати. Але якщо вона тобі довіряє, то довіряє до кінця", - розповів про особливості характеру співачки режисер.

Ірина Білик виявилася ніжною і вразливою як дитина (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Герман також назвав артистку "людиною з унікальною енергетикою, яка створює навколо себе ту саму неповторну атмосферу, в якій легко працюється".

Ірина заінтригувала подробицями роботи на знімальному майданчику нового кліпу і привідкрила завісу таємниці над свої образом – вона проговорилася, що "боялася виглядати у вбраннях, як зефірна лялечка", але, в підсумку, експеримент з казковим луком вдався.

До речі, нову відеороботу української поп-діви можна буде побачити тільки в грудні, але Герман розкрив деякі деталі процесу зйомок. Так, робота над відео була запланована на вересень, локація – за містом на природі. Але в цей період на вулиці стояла дощова погода, причому в день зйомок за прогнозом також намічалася злива. Правда, саме небо було прихильним співачці, і в знімальний день вийшло сонце.

Нагадаємо, що раніше Ірина Білик зробила заяву про обраницю старшого сина Гліба.