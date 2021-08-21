Витончена Кухар в ажурній сукні по фігурі підкорила образом "Снігової королеви"

Катерина Кухар полюбилася українцям завдяки таланту, витонченості, елегантності, харизмі, вмінню бути одночасно жіночною і стійкою, а також гострому язичку і високому інтелекту. Байдужих до неї немає - хтось обожнює і захоплюється примою-балериною, а хтось її критикує. Втім, Катерина кожен раз відкривається для глядачів по-новому , адже вона не боїться випробовувати себе на міцність і витримку, а балетний гарт лише сприяє цьому.

На особистій сторінці в Instagram Катерина показала витончену фотосесію зі своєю участю в рамках фестивалю "Етніка" в Києві, приуроченому до Дня Незалежності України.

Прима-балерина розмістилася під світлом софітів в ажурній сукні кремового відтінку з блискучим декором. Її волосся акуратно укладене в хвилі, макіяж в нюдових тонах. Катерина позує в оточенні витончених ваз, світильників, келихів і інших виробів зі скла.

Вона поцікавилася, чи знайомили її підписники з таким ремеслом як гутництво (виготовлення виробів зі скла) і запитала, що може бути спільного між цим заняттям і балетом.

Катерина Кухар знялася в ефектній фотосесії (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Саме цей художній промисел у мене асоціюється одночасно з силою і крихкістю. І цим нагадує балет. Як в балеті, так і в гутництві, щоб отримати щось ідеальне, унікальне і витончене треба докласти неймовірних зусиль, знань і сили. Я зараз також як скловар, працюю з дітьми в Київському державному професійному хореографічному коледжі, створюю для майбутнього нашої держави цінне намисто українського балету", - тут же провела паралель прима-балерина.

Леся Нікітюк залишила під постом сердечка для судді "Танців з зірками", а та відповіла взаємністю. Підписники тендітної, витонченої Катерини обдарували її щедрими компліментами і порівняннями.