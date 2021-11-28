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"Як можна бути такою стрункою?"Багатодітна мама Осадча в топі і шортах підкорила фігурою в ОАЕ

Новость на русском →
ОАЕ, Неділя 28 листопада 2021 12:25
"Як можна бути такою стрункою?"Багатодітна мама Осадча в топі і шортах підкорила фігурою в ОАЕ Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча три місяці тому втретє стала мамою, але в декреті засиджуватися не збиралася. Ведуча швидко повернулася до роботи і активного способу життя, а її струнким формам можна тільки позаздрити.

Катя це довела в черговий раз, засвітивши фігуру в купальнику на пляжі в ОАЕ. Ведуча прилетіла в Емірати з робочою поїздкою, але скористалася вільним часом, щоб насолодитися пляжним відпочинком.

На свіжих знімках в Instagam Катя показала засмаглі ніжки і стрункі форми в яскравому літньому аутфіті.

Вона прогулялася по білосніжному піску біля самої кромки води в коротких шортах-спідниці на запах, білосніжному топі і апельсиновій легкій шовковій сорочці, яку вона зав'язала під груди на вузол.

&quot;Як можна бути такою стрункою?&quot;Багатодітна мама Осадча в топі і шортах підкорила фігурою в ОАЕ

Катя Осадча захопила яскравим пляжним образом (фото: instagram.com/kosadcha)

Не обійшлося без фірмового відмітного знака Каті - головного убору, цього разу трендового ніжно-лавандового відтінку.

Катя на фото променисто посміхається і насолоджується прогулянкою по пляжу і теплими хвилями.

"Чому завгодно, що не сподобалося, треба давати другий шанс. Рік тому ми відпочивали в Еміратах, і це були перші канікули, з яких я поверталася з радістю. Напевно, я більше і не повернулася б в ОАЕ відпочивати, якби не відрядження. І ось ми в Абу-Дабі, де неймовірного кольору тепле море, красивий пляж, гостинний готель і немає будівництв. Ми працювали, але я кинула монетку, щоб повернутися зі своєю чоловічою бандою", – написала Катя під знімками.

&quot;Як можна бути такою стрункою?&quot;Багатодітна мама Осадча в топі і шортах підкорила фігурою в ОАЕ

&quot;Як можна бути такою стрункою?&quot;Багатодітна мама Осадча в топі і шортах підкорила фігурою в ОАЕ

Катя показала фігуру через три місяці після пологів (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники захопилися зовнішнім виглядом багатодітної зіркової мами.

  • Як завжди шикарна
  • Шикарний кадр!
  • Катерина, ви - це краса і ніжність
  • Та, яка быжить по хвилях - називається!
  • Дуже класні фото
  • Неймовірні фото
  • Катя, ви неймовірно тут виглядаєте - свіжа, красива, вся світитеся! Видно, що даруєте любов, а натомість отримуєте в рази більше
  • Фото неймовірні!
  • Ну ось як можна народити трьох дітей і залишитися такою стрункою!? Відкрийте секрет!

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча підкорила появою в оригінальному вечірньому вбранні небесно-блакитного відтінку.

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Катя Осадча
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