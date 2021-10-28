"Як Ви там опинилися?" Леся Нікітюк показала фото 16-річної давності в несподіваному місці
Леся Нікітюк вміє з гумором підійти до будь-якої життєвої ситуації. За це її дуже люблять шанувальники, адже не дарма вона давно набула статусу народної улюблениці. До того ж ведуча, справжня зірка соцмереж - її аккаунт в Instagram другий за популярністю після прездента України Володимира Зеленського!
Цього разу Леді Ле вирішила показати в Instagram, як виглядала 16 років тому, а заодно і поностальгувати за особливостями того часу.
Леся зручно розмістилася на ... дереві з мобільним телефоном в руці. На ній-джинси, пурпурна толстовка з принтами-написами і чорні кеди в горошок.
"Розмова з мамою. 2005 рік. p.s. Після цього фото, як мінімум, мені має запропонувати контракт Київстар, Діджус і навіть Мобілич", - написала ведуча.
Леся Нікітюк показала кумедне архівне фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Лесі почали згадувати і ностальгувати про час, коли перші оператори тільки виходили на український ринок, про тарифні пакети і хитрощі, які допомагали заощадити. Також багато з них розповіли, що в їхніх селах були труднощі з покриттям і зв'язок ловив далеко не скрізь, тому шукати сигнал на дереві було звичайною справою.
До слова, підписниці Леді Ле в деталях розібрали її образ - виявилося, що у багатьох в той час були аналогічні кеди і толстовка. Вони подякували Лесі за те, що одним фото вона змогла їх занурити в приємні спогади. У коментарях було чимало жартівливих реплік і гумору.
- На дереві краще тягне
- Як життєво.У багатьох були або є проблеми зі зв'язком. І знаходили її навіть у найнесподіваніших місцях
- Знайомі кеди
- Вся Леся в одному фото
- І у мене була така кофточка і кеди
- Ох ці модні кеди в горошок! Такі ж були
- Крута фотка
- Леся Іванівна, як Ви там опинилися
- Супер-дівчинка! Гроза району, але така класна
- Кроси і джинси модні
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк у зміїному міні похвалилася стрункими формами.