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"Як ви раніше були один без одного?"Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах

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Буковель, Неділя 02 січня 2022 13:27
"Як ви раніше були один без одного?"Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов зустріли Новий Рік на роботі. Вони приїхали в Буковель, де провели веселий захід і увірвалися в 2022 рік в повному сімейному складі, адже в Карпати взяли з собою спільних синів – Івана і маленького Данила.

Теледива вирішила показати, як пройшов її перший день нового року, і опублікувала фотзвіт в Instagram.

Катя вирішила обійтися без макіяжу. А в білому пуховику і теплій в'язаній молочній шапці виглядала як справжня Снігуронька. Ідеальними декораціями стали безкраї засніжені пейзажі і гори.

&quot;Як ви раніше були один без одного?&quot;Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах

&quot;Як ви раніше були один без одного?&quot;Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах

Катя Осадча показала казкову зиму в Буковелі (фото: instagram.com/kosadcha)

"Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли", - відрапортувала шанувальникам зірка.

Підписники телезірки не могли намилуватися не тільки мальовничими кадрами, а й самою Катею і її сімейною ідилією.

  • Господи, яка ж Україна прекрасна. І ви, Катя, також
  • Які ви щасливі! І як ви раніше були один без одного?!
  • Прекрасна
  • Куртка супер! Теж таку хочу

Також ведуча показала, як провела розслаблений день після нічного новорічного корпоративу.

&quot;Як ви раніше були один без одного?&quot;Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах

&quot;Як ви раніше були один без одного?&quot;Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах

&quot;Як ви раніше були один без одного?&quot;Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах

Катя Осадча поділилася яскравими фото з Буковелі (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя відпочила в компанії чоловіка і синів. У перший день нового року щаслива і дружна сім'я насолоджувалася чистим карпатським повітрям і засніженими пейзажами.

&quot;Як ви раніше були один без одного?&quot;Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах

Юрій провів перший день нового року з найулюбленішими (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча з коханим і старшим спільним сином Іваном вирушили кататися на підйомниках і гуляти по околицях Буковелі. Молодшій же мирно спав у візку на свіжому повітрі.

До речі, 19 грудня, в День Святого Миколая Катя і Юрій хрестили молодшого синочка. На таїнстві і подальшому святі в ресторані були присутні зіркові друзі і куми пари – Потап і Настя Каменських.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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