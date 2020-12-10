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Яка ж вона гарненька! Вікторія Бекхем порадувала новим фото майже дорослої доньки

Новость на русском → Великобританія, Четвер 10 грудня 2020 17:31
Яка ж вона гарненька! Вікторія Бекхем порадувала новим фото майже дорослої доньки Вікторія і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем останнім часом радує фанатів стильними луками, приміряючи одяг з власної лінії. Вона вже встигла показати як образи на кожен день, так і для особливих приводів. А зараз, схоже, перейшла до дитячого гардеробу. Любляча мама продемонструвала, як легко скласти стильний family look.

Яка ж вона гарненька! Вікторія Бекхем порадувала новим фото майже дорослої донькиЯка ж вона гарненька! Вікторія Бекхем порадувала новим фото майже дорослої донькиЯка ж вона гарненька! Вікторія Бекхем порадувала новим фото майже дорослої доньки

Вікторія у светрі з власної колекції (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія одягла теплий в'язаний светр в приглушених пастельних відтінках, який цієї зими просто необхідний. Ікона стилю вдало скомбінувала смугастий життєрадісний джемпер з синіми класичними джинсами. Пізніше зірка показала, що у її дочки Харпер Севен є такий самий, але в іншій кольоровій гамі. І для різноманітності Викториия показала ще і третій варіант.

Яка ж вона гарненька! Вікторія Бекхем порадувала новим фото майже дорослої доньки

Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виглядала Вікторія, як завжди, бездоганно. Вона зробила легкий макіяж, підкресливши брови неяскравим олівцем, а також використавши накладні вії. Нейтральний відтінок губ і хайлайтер зробили образ свіжим і привабливим. Не забула зірка і про свою улюблену укладку, злегка підкрутивши локони й уклавши їх на прямий проділ.

Вона отримала від фоловерів масу компліментів. Але Харпер Севен буквально зачарувала мережу. Шанувальники обожнюють дівчинку, яка виросла буквально в них на очах. "Вона неймовірна", "Яка ж вона мила", "Гарна дівчинка", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що батько сімейства - 45-річний Девід Бекхем показав, що він у відмінній формі.

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