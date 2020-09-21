Яка ж вона гарненька: Вікторія Бекхем захопила мережу красою 9-річної дочки

Зірка показала нове фото дочки

Вікторія Бекхем представила нову колекцію одягу, створену в колаборації з культовим ювелірним будинком Tiffany. На своїй сторінці британська ікона стилю показала кілька фото з бекстейджа. Вона позує в смугастому светрі і джинсах з високою посадкою. Образ доповнили кілька вишуканих прикрас від відомої марки. Завершив лук яскравий макіяж, а також зібране у хвіст волосся. Знаменитість отримала масу позитивних відгуків про свій бездоганний аутфит. Пізніше вона запостила і свою дочку.

Вікторія презентує нову колекцію (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Харпер Севен готова до цифрової презентації мами в сукні #VBPAW20 і масці, зробленій спеціально для неї командою ательє», – написала Вікторія Бекхем під знімком у своєму блозі.

На фото 9-річна Харпер Севен приміряла сукню у фіолетових тонах з квітковим принтом. Образ дівчинки доповнив також актуальний нині аксесуар – захисна маска в тон вбранню. До речі, цей елемент її лука викликав справжні суперечки в мережі. Багато хто дорікнув Вікторію, що вона одягла на дівчинку маску, яка вкрай недоречна і абсолютно не відповідає фешн-події. Інші, навпаки, похвалили знамениту маму, зазначивши, що чим раніше всі зрозуміють необхідність захисту, тим швидше ситуація в світі покращиться.

Харпер Севен в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Але як би там не було, але більшість шанувальників зійшлися в одному: Харпер Севен навіть у масці виглядає неймовірно гарненькою. "Вона так виросла", "Яка ж вона гарненька", "Чудова", "Вона так прекрасна і мила", "Краса", "Гарна дівчинка", – пишуть вони...

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вікторія Бекхем не на жарт обурила шанувальників дорожнечею речей своєї марки.