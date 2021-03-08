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Яка ж вона красива! Вікторія Бекхем підкорила мережу новим відео улюбленої дочки

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 08 березня 2021 17:32
Яка ж вона красива! Вікторія Бекхем підкорила мережу новим відео улюбленої дочки Вікторія і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем показала новий ролик, головною героїнею якого виступила її донька Харпер Севен. Малятко зворушливо привітало всіх жінок з 8 Березня.

Коротке відео, на короткому дівчинка говорить привітання, просто підкорило послідовувачів ікони стилю.

Харпер Севен одягла для ролика довге плаття в блакитну квіточку з невеликим коміром. Волосся вона заплела в дві коси, а з аксесуарів одягла дрібні золоті сережки. Виглядає вона вже зовсім дорослою і неймовірно чарівною.

Харпер Севен вітає всіх з 8 Березня (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Яка ж вона гарна", "Така мила, Харпер", "О боже, це любов, вона така гарненька!", "Так мило", "Прекрасна промова, Харпер", "Маленька леді", - захоплюються фолловери.

Нагадаємо, дівчинка - молодша дитина у знаменитій родині. Цього літа їй виповниться 10. Улюблениця всієї родини, вона відома своїм добрим характером, активністю, а також популярністю в мережі.

Раніше Вікторія показала зворушливий лист від Херпер Севен, який вона писала мамі.

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