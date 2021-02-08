ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Яка гарненька! 9-річна дочка Вікторії Бекхем вразила мережу красою

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 08 лютого 2021 19:19
Яка гарненька! 9-річна дочка Вікторії Бекхем вразила мережу красою Вікторія і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем показала нові фото своєї 9-річної дочки. Дівчинка росте справжньою красунею, вважають фанати.

Життєрадісні знімки Вікторія показала на своїй сторінці в Instagram.

Вікторія Бекхем обожнює демонструвати свої фото, показуючи стильні образи. Але не менше - знімки своїх дітей. Нещодавно свою першу прикрасив обкладинку 18-річний син Вікторії та Девіда Ромео. Хлопець спеціально для зйомки змінив стиль, перефарбувавшись в блонд, і став ще більше схожий на своїх батьків.

Яка гарненька! 9-річна дочка Вікторії Бекхем вразила мережу красоюЯка гарненька! 9-річна дочка Вікторії Бекхем вразила мережу красою

Вікторія пишається Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Схоже, підкорювати модну індустрію скоро буде готова і малятко Харпер Севен. Зараз дівчинці 9, але вона помітно зросла і поступово з симпатичної дитини перетворюється в справжню красуню. Нові фото - відмінне тому підтвердження.

Харпер в черговому пості Вікторії позує в довгій сукні в клітку посеред поля з кульбабами. А на другому знімку весело сміється, накинувши на плечі теплу кофтину. Варто було гордій матусі опублікувати фото, як на неї обрушився шквал захоплення.

Яка гарненька! 9-річна дочка Вікторії Бекхем вразила мережу красою

Вікторія і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Вона така мила", "Принцеса", "Красива", "Харпер така мила", "Які милі фото! Вона така красуня", "Симпатична", "Просто змушує мене плакати", "Чудові картинки", "У тебе така гарна сім'я", - пишуть фоловери.

Раніше Вікторія підкорила фанатів милими листами, які написала батькам дівчинка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Виктория Бекхэм мама Дэвид Бекхэм
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм: розгорається великий скандал
Twitter визнав Крим російським, підтримавши тероризм: розгорається великий скандал