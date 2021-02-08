Яка гарненька! 9-річна дочка Вікторії Бекхем вразила мережу красою

Вікторія Бекхем обожнює демонструвати свої фото, показуючи стильні образи. Але не менше - знімки своїх дітей. Нещодавно свою першу прикрасив обкладинку 18-річний син Вікторії та Девіда Ромео. Хлопець спеціально для зйомки змінив стиль, перефарбувавшись в блонд, і став ще більше схожий на своїх батьків.

Вікторія пишається Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Схоже, підкорювати модну індустрію скоро буде готова і малятко Харпер Севен. Зараз дівчинці 9, але вона помітно зросла і поступово з симпатичної дитини перетворюється в справжню красуню. Нові фото - відмінне тому підтвердження.

Харпер в черговому пості Вікторії позує в довгій сукні в клітку посеред поля з кульбабами. А на другому знімку весело сміється, накинувши на плечі теплу кофтину. Варто було гордій матусі опублікувати фото, як на неї обрушився шквал захоплення.

Вікторія і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

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