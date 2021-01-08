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Які чудові: Ольга Сумська розчулила мережу фото у вишиванках з чоловіком і донькою

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 17:01
Які чудові: Ольга Сумська розчулила мережу фото у вишиванках з чоловіком і донькою Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Lite

Українська актриса Ольга Сумська в одному з недавніх інтер'ю розплакалася просто перед камерою, згадуючи дитинство своєї старшої доньки Антоніни Паперної.

Актриса розповіла про втрачений час, яке вже не повернути. Виявляється, малеча, на думку Ольги, недоотримала любові.

Що стосується молодшої дочки актриси Анни Борисюк, то з нею актриса проводить багато часу. Навіть на новорічні канікули дівчина відправилася з мамою і татом - Віталієм Борисюком. Сім'я весело провела час в Карпатах і не скупилася на зворушливі спільні селфі.

А на Різдво все сімейство вбралося в українські вишиванки - Ольга побажала всім щасливих свят.

Які чудові: Ольга Сумська розчулила мережу фото у вишиванках з чоловіком і донькою

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska/)

"Христос народився! Різдво у найкращих українських традиціях! Друзі, смачної куті! Гарного святкового настрою, миру, любові, радості кожній родині!", - написала актриса.

Фолловери побажали родині щастя і веселих свят. Особливо вони оцінили наряди своїх улюбленців: "Ви найчарівніша представниця наших традицій! Годину вже поповнювати колекцію вишиванок вишитих бісером. З Різдвом Христовим!", - написали Ользі під фото.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилася простим рецептом грибочків-яєць і торта з ківі. улюблене з дитинства! Вся родина і гості будуть в захваті від такого частування.

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