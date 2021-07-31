Які красиві! Осадча в купальнику і Горбунов підкорили яскравими кадрами з відпочинку

Вагітна третьою дитиною телеведуча Катя Осадча прекрасно проводить час на турецькому курорті у компанії коханих чоловіків - чоловіка Юрія Горбунова і синочка Івана. Поки шоумен з малюком влаштували собі активні розваги, артистка релаксувала на пляжі.

Яскравими знімками з відпочинку зіркова пара поділилася на своїх сторінках в Instagram .

Так, Горбунов з сином вирушили на прогулянку на водному мотоциклі. Ведучий посадив малюка попереду себе і обидва міцно тримаються за кермо. Звичайно, зоряний тато не забув про рятувальні жилети.

"Вперед, мій капітан! Швидше за вітер!"- підписав кадри Юрій.

Юрій Горбунов влаштував веселу морську прогулянку з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Тим часом Осадча багато плаває, що допомагає їй зняти навантаження на спину. Ведуча влаштувала яскраву фотосесію на пляжі, позуючи в цілісному синьому купальнику, солом'яному капелюшку і сонцезахисних окулярах. Вона відображена на мілководді біля берега, демонструючи вже досить значний вагітний животик.

"Я завжди любила запливати за буйки, а цьго року плавання - подвійний порятунок, і від спеки і від навантажень на спину", - поділилася Катя.

Катя Осадча показала вагітний животик в купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники залишили сімейству багато теплих слів, особливо відзначаючи красу ведучої.