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Які красиві! Осадча в купальнику і Горбунов підкорили яскравими кадрами з відпочинку

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Белек, Туреччина, Субота 31 липня 2021 17:01
Які красиві! Осадча в купальнику і Горбунов підкорили яскравими кадрами з відпочинку Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Вагітна третьою дитиною телеведуча Катя Осадча прекрасно проводить час на турецькому курорті у компанії коханих чоловіків - чоловіка Юрія Горбунова і синочка Івана. Поки шоумен з малюком влаштували собі активні розваги, артистка релаксувала на пляжі.

Яскравими знімками з відпочинку зіркова пара поділилася на своїх сторінках в Instagram.

Так, Горбунов з сином вирушили на прогулянку на водному мотоциклі. Ведучий посадив малюка попереду себе і обидва міцно тримаються за кермо. Звичайно, зоряний тато не забув про рятувальні жилети.

"Вперед, мій капітан! Швидше за вітер!"- підписав кадри Юрій.

Які красиві! Осадча в купальнику і Горбунов підкорили яскравими кадрами з відпочинкуЯкі красиві! Осадча в купальнику і Горбунов підкорили яскравими кадрами з відпочинку

Юрій Горбунов влаштував веселу морську прогулянку з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Тим часом Осадча багато плаває, що допомагає їй зняти навантаження на спину. Ведуча влаштувала яскраву фотосесію на пляжі, позуючи в цілісному синьому купальнику, солом'яному капелюшку і сонцезахисних окулярах. Вона відображена на мілководді біля берега, демонструючи вже досить значний вагітний животик.

"Я завжди любила запливати за буйки, а цьго року плавання - подвійний порятунок, і від спеки і від навантажень на спину", - поділилася Катя.

Які красиві! Осадча в купальнику і Горбунов підкорили яскравими кадрами з відпочинкуЯкі красиві! Осадча в купальнику і Горбунов підкорили яскравими кадрами з відпочинкуЯкі красиві! Осадча в купальнику і Горбунов підкорили яскравими кадрами з відпочинкуЯкі красиві! Осадча в купальнику і Горбунов підкорили яскравими кадрами з відпочинку

Катя Осадча показала вагітний животик в купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники залишили сімейству багато теплих слів, особливо відзначаючи красу ведучої.

  • Як тобі пасує цей івкляйнблу
  • Дуже красиве фото. Катя, ви прекрасні
  • Всі фото гарні
  • Красунечка
  • Гарна як завжди, зірка
  • Катерина, ви прекрасні! Давно цікавлюся вашими досягненнями, я дівчинка вже доросла. Вважаю вас "self made" на 100%! Радію за вашу сім'ю і усвідомлене материнство
  • О так! Це нестерпно в таку спеку з животом. Вже великий термін?
  • Катруся, у вас мабуть буде дівчинка, вагітність вас змінила
  • Дуже гарна пара. Головне що все природньо натурально і гарно виглядаєте.
  • Пожеж немає??? Показують, що пожежі в Туреччині.
  • Ви класна пара, щастя і здоров'я вашій родині.
  • Які ви гарні та щасливі!
  • Ви чудові!

Нагадаємо, раніше вагітна Катя Осадча розповіла про свій раціон на відпочинку - ведуча намагається не набрати зайвого.

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