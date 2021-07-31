Які красиві! Осадча в купальнику і Горбунов підкорили яскравими кадрами з відпочинку
Вагітна третьою дитиною телеведуча Катя Осадча прекрасно проводить час на турецькому курорті у компанії коханих чоловіків - чоловіка Юрія Горбунова і синочка Івана. Поки шоумен з малюком влаштували собі активні розваги, артистка релаксувала на пляжі.
Яскравими знімками з відпочинку зіркова пара поділилася на своїх сторінках в Instagram.
Так, Горбунов з сином вирушили на прогулянку на водному мотоциклі. Ведучий посадив малюка попереду себе і обидва міцно тримаються за кермо. Звичайно, зоряний тато не забув про рятувальні жилети.
"Вперед, мій капітан! Швидше за вітер!"- підписав кадри Юрій.
Юрій Горбунов влаштував веселу морську прогулянку з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Тим часом Осадча багато плаває, що допомагає їй зняти навантаження на спину. Ведуча влаштувала яскраву фотосесію на пляжі, позуючи в цілісному синьому купальнику, солом'яному капелюшку і сонцезахисних окулярах. Вона відображена на мілководді біля берега, демонструючи вже досить значний вагітний животик.
"Я завжди любила запливати за буйки, а цьго року плавання - подвійний порятунок, і від спеки і від навантажень на спину", - поділилася Катя.
Катя Осадча показала вагітний животик в купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники залишили сімейству багато теплих слів, особливо відзначаючи красу ведучої.
- Як тобі пасує цей івкляйнблу
- Дуже красиве фото. Катя, ви прекрасні
- Всі фото гарні
- Красунечка
- Гарна як завжди, зірка
- Катерина, ви прекрасні! Давно цікавлюся вашими досягненнями, я дівчинка вже доросла. Вважаю вас "self made" на 100%! Радію за вашу сім'ю і усвідомлене материнство
- О так! Це нестерпно в таку спеку з животом. Вже великий термін?
- Катруся, у вас мабуть буде дівчинка, вагітність вас змінила
- Дуже гарна пара. Головне що все природньо натурально і гарно виглядаєте.
- Пожеж немає??? Показують, що пожежі в Туреччині.
- Ви класна пара, щастя і здоров'я вашій родині.
- Які ви гарні та щасливі!
- Ви чудові!
Нагадаємо, раніше вагітна Катя Осадча розповіла про свій раціон на відпочинку - ведуча намагається не набрати зайвого.