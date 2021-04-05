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Які лапочки: Аліна Гросу показала "реакцію" коханого на зміни в зовнішності

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 11:27
Які лапочки: Аліна Гросу показала "реакцію" коханого на зміни в зовнішності Аліна Гросу та Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Аліна Гросу хоч і не підтверджує свій роман з російським актором і режисером Романом Полянським, але їх щасливі фото і відео говорять самі за себе. Співачка і її супутник практично нерозлучні. Роман супроводжує Аліну на інтерв'ю, з'являється в її кліпах і навіть записав з артисткою дуетну пісню – композиція стала дебютною роботою Полянського в музиці. Також парочка любить записувати короткі відео для TikTok.

Один з кумедних роликів-діалогів між "уважним" чоловіком і дружиною з'явився в Instagram Аліни.

До речі, у співачки – нова зачіска. Заради зйомок кліпу вона заплела безліч афрокосичок. Саме навколо змін у зовнішності і був побудований жартівливий діалог в ролику.

"У кого такі дуже "уважні" половинки?" – поцікавилася співачка під відео.

Шанувальникам Аліни дуже сподобалася сценка в кадрі, і вони оцінили жарти й відмінну акторську гру головних героїв, а також захопилися гармонійною і талановитою парочкою. До речі, відео оцінила хрещена Гросу – Ірина Білик та її близький друг Віталій Козловський.

  • На вас двох можна вічно дивитися
  • Ви дуже гарна пара!
  • Ну які лапочки
  • Ви класні
  • Талановита красива пара
  • Які ви прекрасні! Найкращі
  • Прекрасна пара
  • Просто ідеальна пара
  • Гармонійна пара

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу висловилася про пластичні операції і пояснила, чому стала виглядати інакше.

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