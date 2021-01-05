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Які лапулі! Каменських без краплі макіяжу і стильний Потап зачарували ранковою романтикою

Новость на русском → Вівторок 05 січня 2021 14:34
Які лапулі! Каменських без краплі макіяжу і стильний Потап зачарували ранковою романтикою Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Потап і Настя Каменських не забувають радувати шанувальників спільними фото. Якось репер зізнався, що не дуже любить робити селфі, але перед проханням дружини сфотографуватися разом встояти не може. Парока нещодавно повеселила новорічним кадром, на якому багато побачили не Потапа, а... Віна Дизеля. Нове фото розчулило шанувальників, адже на ньому солодка парочка виглядала особливо мило - Настя вирішила обійтися без макіяжу, а Потап красувався в сорочці і шкіряній куртці.

Щасливий сімейний знімок з'явився на сторінці співачки в Instagram. Настя зібрала волосся у високий хвіст і вирішила обійтися без косметики. Вона закуталася в стильний білосніжний дутий жилет і додала фарб в гардероб за допомогою червоної кофти.

Потап відрізнявся в цей раз елегантністю – сорочка, джемпер і стильна шкіряна куртка. У руках він тримає стаканчик з кавою.

Які лапулі! Каменських без краплі макіяжу і стильний Потап зачарували ранковою романтикою

Потап і Настя поділилися ранковим настроєм (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили ранкове селфі закоханих.

  • Які ви красиві
  • Яка усе-таки красива пара
  • Настюша, ви з кожним днем грнішаєте
  • Ви такі кльові
  • Які лапули
  • Красунчики
  • Ви найкрасивіша пара
  • Дуже гармонійно дивитесь
  • Які свіженькі
  • Добре, коли є почуття
  • Дуже мила і прекрасна пара

Нагадаємо, що в новорічну ніч Потап зізнався Насті в коханні і підкріпив свої слова поцілунками на камеру.

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