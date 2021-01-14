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Які милі крихітки: Лілія Ребрик підкорила мережу знімками з доньками в стильних піжамах

Новость на русском → Четвер 14 січня 2021 10:41
Які милі крихітки: Лілія Ребрик підкорила мережу знімками з доньками в стильних піжамах Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Зірки шоу-бізнесу останнім часом радують шанувальників яскравими сімейними знімками: мабуть, це так діють новорічні свята. Так нещодавно Світлана Лобода просто підірвала мережу милими знімками зі своїми доньками в очікуванні Діда Мороза.

Мама і малятка дивляться у вікно на неймовірної краси зимовий пейзаж.

А тепер ось і Лілія Ребрик показала своїх дівчаток: фотосесія в яскравих стильних червоних піжамах просто підкорила шанувальників ведучої. 7-річна Діана і 2-річна Поліна позують не гірше із зоряної мами. Малятка посміхаються в камеру і ведуть себе дуже органічно і природно.

Які милі крихітки: Лілія Ребрик підкорила мережу знімками з доньками в стильних піжамах"Сьогодні, виявляється, всесвітній день доньки. Я сама - донька, в мене вже свої дві доньки. І це найкраще, що могло статися у нашому з Андрієм Диким житті", - написала Лілія під своїм постом в Instagram.

Які милі крихітки: Лілія Ребрик підкорила мережу знімками з доньками в стильних піжамахЛілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

В коментарях до посту шанувальники, точніше, шанувальниці стали писати імена своїх дочок, щоб зарядити пост любов'ю, як попросила їх улюблена ведуча.

Нагадаємо, що нещодавно свою дитину показала також переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос": мама, тато, я - щаслива сім'я.

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