ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Які прекрасні: Санта Дімопулос зворушила фоловерів милим знімком з чоловіком і донькою

Новость на русском → Неділя 10 січня 2021 17:13
Які прекрасні: Санта Дімопулос зворушила фоловерів милим знімком з чоловіком і донькою Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos/)
Автор: Lite

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос по закінченні проекту вирушила на довгоочікуваний відпочинок: мама, дитина і чоловік Санти вирушили з холодного Києва в ОАЕ.

В Дубаї Санта полегшено зітхнула, адже можна, нарешті, забути про виснажливі тренування, костюми і тонни макіяжу та лаку для волосся. За визнанням Дімопулос, волоссю довелося особливо туго: які відновлювальні процедури довелося робити після, дивіться тут.

Тепер Санта вирішила порадувати флешбеком зі своєї відпустки: вона запостила зворушливий знімок нічного Дубая. Сім'я вийшла на прогулянку: мама і тато ведуть свою дитину за руки, всі дивляться в камеру і виглядають щасливими.

Які прекрасні: Санта Дімопулос зворушила фоловерів милим знімком з чоловіком і донькоюСанта і її родина (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Фолловери обожнюють, коли Санта ділиться такими милими знімками і нагадує про сімейні цінності і користі часу, проведеного з рідними.

  • Які прекрасні
  • Тато, мама, я - спортивна сім'я!
  • Красива, щаслива, щира сім'я! Нехай все у вас буде завжди чудово!
  • Які ви Гарні! Щастя вам!

Нагадаємо, танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова по закінченню "Танців з зірками" висловилася, що рада перемозі Санти, але особисто вона вважає переможцем зовсім іншу учасницю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Танцы со звездами Санта Димопулос
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу