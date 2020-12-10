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Які зайчики: Юлія Саніна захопила шанувальників знімками з синочком у відпустці

Новость на русском → Четвер 10 грудня 2020 13:59
Які зайчики: Юлія Саніна захопила шанувальників знімками з синочком у відпустці Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлія Саніна - одна з найулюбленіших глядачами учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Вона трохи не дотягла до перемоги в шоу, але вважає друге місце своєю особистою перемогою, відмовившись взяти кубок переможця з рук Санти Дімопулос.

А тепер Саніна вирушила з родиною на заслужений відпочинок - почистити голову від зайвих думок, як вона сама висловилася. Зірка запостила фото з яхти, на якій вони гріються в променях сонця разом з сином Данею, чим викликала бурю захоплення у своїх шанувальників.

"Який приголомшливо красивий день ми прожили сьогодні", - написала зірка під своїми знімками.

Які зайчики: Юлія Саніна захопила шанувальників знімками з синочком у відпустціЯкі зайчики: Юлія Саніна захопила шанувальників знімками з синочком у відпустціЮлія Саніна з сином (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Тому що ви самі красиві", "Приголомшливо красивий син у вас. Правду говорять, що від великої любові народжуються красиві діти", "Які ж ви гарні", "Які зайчики", - написали шанувальники, залишившись в захваті від такого посту.

Нагадаємо, що після оголошення переможця шоу "Танці з зірками 2020" Ілона Гвоздьова зізналася, що вважає перемогу Санти Дімопулос заслуженою, але все ж переможцями для неї стала зовсім інша пара.

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