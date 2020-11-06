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Яке щастя! Настя Каменських зворушила зізнанням для мами-іменинниці

Новость на русском → П'ятниця 06 листопада 2020 11:39
Яке щастя! Настя Каменських зворушила зізнанням для мами-іменинниці Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка опублікувала фото з мамою-красунею з сімейного архіву

Настя Каменських любить свою сім'ю і дорожить нею, вона тепло відгукується про батьків і, до речі, пішла по їх стопах. Правда, спільними знімками з рідними вона ділиться не часто, але особливий привід – вагома причина зробити виняток. Мама Анастасії, Лідія Петрівна, 6 листопада святкує день народження. Її зіркова дочка не могла обійти увагою цю подію, тому поділилася спільним фото з іменинницею в Instagram і залишила для неї теплі слова і побажання.

Зірка показала щасливе фото з мамою-красунею, зроблене під час прогулянки по Києву. Настя позує в бежевому пальто, а Лідія Петрівна укуталась в затишну шубку.

“Яке щастя, що саме ти, моя Мама! Добра, весела, гарна, сучасна, любляча, неймовірна, моя Лідочко! Я вітаю тебе з твоїм днем народження! Єдине, що я тобі бажаю, це здоров'я! Щоб ти прожила ще багато-багато років! Все інше ми організуємо. Я тебе люблю!" - трепетно підписала спільне фото з найріднішою людиною Настя.

Яке щастя! Настя Каменських зворушила зізнанням для мами-іменинниці

Яке щастя! Настя Каменських зворушила зізнанням для мами-іменинниці

Яке щастя! Настя Каменських зворушила зізнанням для мами-іменинниці

Настя Каменських опублікувала фото з мамою Лідією Петрівною з особливого приводу (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники приєдналися до привітань залишили багато теплих слів мамі і доньці.

  • Вау, яка гарна мама
  • Просто супер, коли стосунки дітей і батьків дружні
  • Красуні, дівчатка!
  • Дуже красиві! Здоров'я і щастя вам!
  • Настя, ви обидві такі красуні - очей не відірвати
  • Які чудові слова мамі. Настя, Ви краса!

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських порадувала фото в чорному бікіні.

До речі, Настя Каменських порадила спробувати її улюблену страву на сніданок.

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