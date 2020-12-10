Який гарний хлопчик: Влад Яма розчулив мережу знімком свого підрослого сина Леона

Влад Яма нещодавно висловився про конфлікт на "Танцях з зірками" за Могилевської. Але шоу позаду, а фото з родиною завжди актуальні.

На цей раз Влад показав змужнілого сина, танцюрист і хореограф привітав хлопця з днем народження і зізнався, як той одного разу змінив його життя назавжди.

"Леон. 5 років. Як одна мить. Пам'ятаю Твій перший крик. В той день моє життя змінилося назавжди. Люблю шалено! Хочу бути Тобі другом. Завжди. @liliya_yama, спасибі за Чудо", - написав Влад під фото.

Син Влада Ями (фото: instagram.com/vladyama_official/)

"Який гарний хлопчик! І на маму, і на тата схожий, з іменинником вас! Щастя, здоров'я і всіх благ вашому синочку", "Любов до дітей вічна, нехай хлопчик буде завжди здоровим і вас радує", "Гарний хлопчик! Удачі в житті!", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що Влад Яма нещодавно підірвав мережу гарячими знімками зі своєю дружиною Ліліаною. На фото пара позує в неймовірних нарядах. Яма - з голим торсом, а Ліліана - в плаття в дусі кармен, яке оголило її ноги і живіт.