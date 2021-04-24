ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Який крутіше? Леся Нікітюк приміряла стильні весняні образи (відео)

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 15:11
Який крутіше? Леся Нікітюк приміряла стильні весняні образи (відео) Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк стежить за модними трендами і регулярно оновлює гардероб - так, телеведуча приміряла кілька стильних і актуальних весняних луків. Вона ефектно продемонструвала кожен наряд з усіх боків, влаштувавши імпровізований модний показ прямо біля примірювальної кабінки.

Відповідне відео теледіва опублікувала у своєму Instagram- акаунті.

У ролику Леді Ле виходить з примірювальної кожен раз в новому аутфіті і показує його в ефектних позах.

Так, зірка приміряла чорну комбінацію з плісированою спідницею і чорну косуху, також вона з'явилася в джинсах і смугастій футболці. Після чого пішли брючний костюм, міні-плаття і стильне плаття міді.

"Який образ крутіше?"- поцікавилася у шанувальників Нікітюк.

Леся Нікітюк покрасувалася в стильних весняних луках

Ті не змусили себе чекати і почали ділитися враженнями в коментарях, не забуваючи і про комлпиментах для Лесі.

  • Мені всі сподобалися, Леся, ти класнюча
  • Тобі все до лиця
  • Мені по кайфу образ джинси і тільняшка, прям супер!
  • Чарівна
  • Важко вибрати. Вони всі в одному стилі
  • Краса
  • Бомба ракета
  • Просто, чітко і красиво
  • Богиня краси, вам все личить
  • Суперова
  • Всі образи круті! У всіх супер!
  • У що не одягни, а красунька є красунька
  • Нікітючка на стілє
  • Кожен образ класний по-своєму

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала себе в 18 років - майбутня зірка зображена з накладними віями і меліровкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Леся Нікітюк образ
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Великдень в Україні буде холодним і мокрим: прогноз синоптиків на травневі свята
Великдень в Україні буде холодним і мокрим: прогноз синоптиків на травневі свята