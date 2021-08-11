"Якийсь сюрреалізм": Дорофєєва розкрила правду про досвід спільної роботи з Дантесом

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес нещодавно відзначили 10-ту річницю стосунків - солодка парочка згадала найяскравіші моменти свого роману , які співак показав у спеціальному кліпі-зізнання в коханні. До слова, зіркова сім'я нещодавно спробувала попрацювати разом. Правда, не на одній сцені, а за кадром – артисти озвучили мультфільм "Гулівер повертається" виробництва 95 Animation Studio і Gulliver Films.

Про те, як їй працювалося з чоловіком, Надя розповіла в інтер'ю для Еlle.ua .

До слова, голосом співачки і її чоловіка говорять головні персонажі - Марсі і Гулівер.

"Незвично, що головним колегою по озвучці був мій чоловік, тому, коли я чула репліки, озвучені його голосом, мені було набагато веселіше відповідати на них. Завдяки цьому і моменти суперечок головних героїв вийшли максимально щирими", - розповіла про тонкощі "спільної" роботи з коханим Надя.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес попрацювали разом над мультфільмом (instagram.com/nadyadorofeeva)

Вона зазначила, що в студії вони з Вовою не працювали разом, але технічно він був "поруч".

"Ми не перебували разом під час озвучення, але дуже забавні відчуття, коли ти дублюєш свою героїню, чуючи у відповідь голос чоловіка, — це якийсь сюрреалізм. А, повертаючись додому, ми обмінювалися один з одним враженнями", - поділилася новим для себе досвідом артистка.

Також співачка зізналася, що під час роботи над мультфільмом зіткнулася проблемами зі здоров'ям. Щільний робочий графік і хвилювання зробили свою справу – у Наді почалися проблеми з голосом.

"Я активно виступала, йшла підготовка до мого сольного концерту в Києві, зйомка кліпу "Почему", було багато записів — на цьому тлі почалися проблеми з голосом. Для зв'язок озвучка - непросто, а коли це збігається з важкими вокальними навантаженнями, то подвійно", - поскаржилася зірка, але тут же завила, що отримала справжнє задоволення від роботи.