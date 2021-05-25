Який вид! Дорофєєва в облягаючому комбінезоні спокусила мережу точеними формами

Надя Дорофєєва - щаслива володарка струнких форм . Дівчина навіть нарікає на те, що не може набрати вагу і колись комплексувала через це, вважаючи себе занадто худенькою. А ось її шанувальники впевнені, що у Наді ідеальна фігура і не втомлюються повідомляти їй про це під фото і відео.

Наприклад, на сторінці співачки в Instagram з'явився барвистий кадр, на якому зірка зображена в мальовничому місці.

В об'єктив потрапив вид артистки ззаду. Вона позує в облягаючому ромпері смарагдового відтінку і масивних кросівках. Надя підняла рук вгору, а її волосся ласкаво розвиває вітер. Навколо панує справжній рай - бірюзові хвилі хлюпаються об берег, а високі скелі обрамляють піщаний пляж.

"Літо вже так близько", - підписала барвистий кадр співачка.

Надя поділилася живим кадром на березі (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники дівчини оцінили мальовниче фото і головну героїню на ньому, заваливши Надю компліментами.