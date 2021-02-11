Камалія - Поляковій: не очікувала, що мати двох дочок може займатися булінгом
Співачка Камалія відповіла на скандальну заяву Олі Полякової в шоу "Маска", "Україна", про те, що у неї "товсті ноги" і взагалі вона "вся здорова".
Офіційну відповідь дала прес-служба проекту.
Ситуація, коли Оля Полякова, обговорюючи фігуру героя в шоу "Маска", заявила, що вона точно не може належати Камалії, бо "Камалія - сисьската, величезна і з великими ногами", отримала продовження.
Камалія вирішила відповісти українській співачці, підкресливши, що вислів Полякової її не зачепив, але вона не очікувала подібного буллінгу від дорослої жінки:
"Для мене найважливіше - те, якою бачить мене мій коханий чоловік і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює. Єдине що - я не очікувала, що доросла жінка і мати двох доньок може займатися булінгом".
Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Нагадаємо, це вже не перше висловлювання Олі Полякової про інших представниць шоу-бізнесу: нещодавно Полякова назвала співачку Тіну Кароль "плакальницею" - і потрапила в скандал.