ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Камалія - Поляковій: не очікувала, що мати двох дочок може займатися булінгом

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 18:01
Камалія - Поляковій: не очікувала, що мати двох дочок може займатися булінгом Камалія (instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Lite

Співачка Камалія відповіла на скандальну заяву Олі Полякової в шоу "Маска", "Україна", про те, що у неї "товсті ноги" і взагалі вона "вся здорова".

Офіційну відповідь дала прес-служба проекту.

Ситуація, коли Оля Полякова, обговорюючи фігуру героя в шоу "Маска", заявила, що вона точно не може належати Камалії, бо "Камалія - сисьската, величезна і з великими ногами", отримала продовження.

Камалія вирішила відповісти українській співачці, підкресливши, що вислів Полякової її не зачепив, але вона не очікувала подібного буллінгу від дорослої жінки:

"Для мене найважливіше - те, якою бачить мене мій коханий чоловік і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює. Єдине що - я не очікувала, що доросла жінка і мати двох доньок може займатися булінгом".

Камалія - Поляковій: не очікувала, що мати двох дочок може займатися булінгомКамалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Нагадаємо, це вже не перше висловлювання Олі Полякової про інших представниць шоу-бізнесу: нещодавно Полякова назвала співачку Тіну Кароль "плакальницею" - і потрапила в скандал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу скандал маска Оля Полякова Камалия
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ціни на бензин різко зросли: навіть знижки не рятують
Ціни на бензин різко зросли: навіть знижки не рятують