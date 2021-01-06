Як за кам'яною стіною: Анна Різатдінова розповіла про якості коханого чоловіка

Не так давно Анна Різатдінова зустріла нову любов. Свого обранця бронзовий призер Олімпійських ігор з художньої гімнастики знайшла під час участі в проекті "Танці з зірками". Між знаменитою спортсменкою і футболістом Сергієм Мельником буквально відразу спалахнула іскра. Щоправда, як розвиваються стосунки пари, невідомо: обидва воліють тримати своє особисте життя подалі від сторонніх очей.

Тим не менше, напередодні Нового року Анна відверто написала в блозі про головну мету 2021-го року - побудувати сім'ю. Ми вирішили з'ясувати, які якості повинен мати партнер Ризатдинової, щоб отримати її серце раз і назавжди. Отже, топ-3 риси чоловіка мрії від Анни.

Я рано вийшла з-під батьківської опіки, переїхала в Київ і почала сама про себе дбати. Тому мені важливо, щоб за чоловіком я могла відчувати себе, як за кам'яною стіною, щоб він піклувався про мене і мого сина. Тому перша якість - дбайливість. Також для мене важливо, щоб чоловік був сміливим. Я зараз не кажу про сміливісті, наприклад, стрибнути з парашутом. А про сміливість у прийнятті рішень. І, звичайно, щирість. Не будучи щирим і відвертим, довірчих відносин побудувати неможливо.

Ганна з сином (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

І якщо на 2021-й рік ціль задана, то головним досягненням минулого року стало відкриття власної "Академії Ризатдиновой" з художньої гімнастики.

Погоджуся з більшістю, 2020 був роком нелегким. Але незважаючи на все ризикнула і відкрила власну "Академію Ризатдиновой" з художньої гімнастики, де я і засновниця і директор, і тренер. Я неодноразово говорила, що своєю місією вважаю розвивати спорт у нашій країні. І Академія - великий крок у цьому напрямку. Також видала свою книгу "Мій роман зі спортом", в якій відверто розповідаю про світ гімнастики, про свій 17-річний шлях у спорті і все-все, що мені довелося пережити до бронзової медалі. Цей рік в черговий раз довів: коли є сильне бажання - немає перешкод.

Анна вибрала собі за мету на 2021 - побудувати сім'ю (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, відзначати новорічні і різдвяні свята Анна разом з сином вирушила з Карпати. А ось Сергія Мельника, судячи з деяких його постів, там не було.