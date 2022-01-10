Каменських без білизни в строкатому вбранні зважилася на одкровення: великий крок до звільнення

Настя Каменських з чоловіком Потапом і найкращою подругою Ганною Андрійчук відпочиває в улюбленій Мексіці. Цього року зіркова пара підбила на поїздку в Тулум своїх друзів і колег – Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса . Настя насолоджується подорожжю до океану і ділиться з шанувальниками новими інсайтами, адже саме в Мексиці вона черпає натхнення і насолоджується самопізнанням.

Так, співачка показала в Instagram кілька спокусливих кадрів в легкому літньому строкатому ансамблі і заговорила про особисті одкровення.

Настя відображена в ромпері з оригінальним верхом, що імітує блузку з зав'язками під грудьми. До слова, під вбранням немає білизни. Співачка вирішила обійтися без макіяжу.

Настя Каменських поділилася особистими висновками в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

"Мексика для мене - це про душевне зцілення, наповнення і очищення душі і тіла, про великий крок до звільнення - від страхів, забобонів, комплексів, болю. Про усвідомлення краси і цінності життя. Про любов до себе і до життя. Ця країна, стала один з місць, де я особливо це відчуваю!"- поділилася емоціями Настя.

Вона повідомила, що після зйомок її YouTube-проекту "Девочки рулят" пройшло близько 10 місяців, і їй приємно усвідомлювати, що в загодочний Тулум вона повернулася інша.

"Більш усвідомлена, вільна, приймаюча, розслаблена. Як цінно змінюватися кожен день, завжди йти до себе нової. І дивно, але дивлячись вже вкотре одні й ті ж серії, я знаходила в них нові і нові інсайти", - розповіла Настя і отримала компліменти від прихильників.