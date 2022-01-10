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Каменських без білизни в строкатому вбранні зважилася на одкровення: великий крок до звільнення

Новость на русском →
Мексика, Понеділок 10 січня 2022 10:42
Каменських без білизни в строкатому вбранні зважилася на одкровення: великий крок до звільнення Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських з чоловіком Потапом і найкращою подругою Ганною Андрійчук відпочиває в улюбленій Мексіці. Цього року зіркова пара підбила на поїздку в Тулум своїх друзів і колег – Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса. Настя насолоджується подорожжю до океану і ділиться з шанувальниками новими інсайтами, адже саме в Мексиці вона черпає натхнення і насолоджується самопізнанням.

Так, співачка показала в Instagram кілька спокусливих кадрів в легкому літньому строкатому ансамблі і заговорила про особисті одкровення.

Настя відображена в ромпері з оригінальним верхом, що імітує блузку з зав'язками під грудьми. До слова, під вбранням немає білизни. Співачка вирішила обійтися без макіяжу.

Каменських без білизни в строкатому вбранні зважилася на одкровення: великий крок до звільнення

Каменських без білизни в строкатому вбранні зважилася на одкровення: великий крок до звільнення

Настя Каменських поділилася особистими висновками в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

"Мексика для мене - це про душевне зцілення, наповнення і очищення душі і тіла, про великий крок до звільнення - від страхів, забобонів, комплексів, болю. Про усвідомлення краси і цінності життя. Про любов до себе і до життя. Ця країна, стала один з місць, де я особливо це відчуваю!"- поділилася емоціями Настя.

Вона повідомила, що після зйомок її YouTube-проекту "Девочки рулят" пройшло близько 10 місяців, і їй приємно усвідомлювати, що в загодочний Тулум вона повернулася інша.

"Більш усвідомлена, вільна, приймаюча, розслаблена. Як цінно змінюватися кожен день, завжди йти до себе нової. І дивно, але дивлячись вже вкотре одні й ті ж серії, я знаходила в них нові і нові інсайти", - розповіла Настя і отримала компліменти від прихильників.

  • Шикарна фігура у Вас
  • Яка ж ви красива
  • Мексиканська красуня
  • Шикарна
  • Ви дуже красива не тільки зовні!
  • Класна, красива, вільна
  • Розкішна
  • Сама пекуча красуня

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала фігуру в купальнику і викликала ажіотаж в мережі.

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Настя Каменських
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