Каменських в коротких шортиках здивувала зворушливим одкровенням: навколо ще темно

Настя Каменських - не тільки популярна співачка, але ще і завзятий блогер і тік-токер. Зірка регулярно балує шанувальників новим контентом на особистих сторінках в соцмережі, ділиться фото, відео, повідомляє про знакові події і навіть відверто розповідає про потаємне .

В свіжому Instagram-пості Настя вирішила поділитися своїм грудневим ранковим настроєм і дуже поетично написала про початок нового дня.

Вона позує боса в довгому затишному светрі і коротких широких шортиках на кухні, спершись об стільницю. Співачка обійшлася без макіяжу і прибрала волосся у високий недбалий пучок.

Настя Каменських показала домашній образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"Прокинутися перед світанком. Навколо ще темно. І так тихо-тихо. Солодко потягнутися, запалити світло у вітальні. Там ялинка, камін, гірлянди. Таке відчуття свята відразу. З-за рогу з'являється сонна Мімі. Ставлю чайник. Трохи відкриваю вікно, щоб виглянути на вулицю - чи не випало більше сніг за ніч. Запах морозу. Зима. Наближаються свята. Чарівництво. Клацання - чайник закипів. Четвер. Ранок. Починається новий день. Нехай він буде хорошим", - написала співачка.

Шанувальники оцінили розслаблений домашній і одночасно спокусливий образ зірки, а також її письменницький талант.