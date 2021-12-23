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Каменських в коротких шортиках здивувала зворушливим одкровенням: навколо ще темно

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Четвер 23 грудня 2021 14:25
Каменських в коротких шортиках здивувала зворушливим одкровенням: навколо ще темно Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських - не тільки популярна співачка, але ще і завзятий блогер і тік-токер. Зірка регулярно балує шанувальників новим контентом на особистих сторінках в соцмережі, ділиться фото, відео, повідомляє про знакові події і навіть відверто розповідає про потаємне.

В свіжому Instagram-пості Настя вирішила поділитися своїм грудневим ранковим настроєм і дуже поетично написала про початок нового дня.

Вона позує боса в довгому затишному светрі і коротких широких шортиках на кухні, спершись об стільницю. Співачка обійшлася без макіяжу і прибрала волосся у високий недбалий пучок.

Каменських в коротких шортиках здивувала зворушливим одкровенням: навколо ще темно

Настя Каменських показала домашній образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"Прокинутися перед світанком. Навколо ще темно. І так тихо-тихо. Солодко потягнутися, запалити світло у вітальні. Там ялинка, камін, гірлянди. Таке відчуття свята відразу. З-за рогу з'являється сонна Мімі. Ставлю чайник. Трохи відкриваю вікно, щоб виглянути на вулицю - чи не випало більше сніг за ніч. Запах морозу. Зима. Наближаються свята. Чарівництво. Клацання - чайник закипів. Четвер. Ранок. Починається новий день. Нехай він буде хорошим", - написала співачка.

Шанувальники оцінили розслаблений домашній і одночасно спокусливий образ зірки, а також її письменницький талант.

  • Сексуально, клас
  • Красиво сказано
  • Який теплий пост
  • Напишіть книгу
  • Одяг супер!
  • Снігова Королева
  • Без гриму і прикрас Ви незрівнянні!
  • Ах, яка жінка
  • Настя сама чарівність
  • Сексуальна кішечка
  • Найкрасивіша і дуже мила дівчина

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася чек-листом оригінальних і незабутніх подарунків на новорічні свята.

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Настя Каменських
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